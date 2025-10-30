解放軍空軍司令也栽了? 趙蘭健再曝中共高層震盪 傳馬曉天遭調查

中共空軍司令馬曉天傳出被捕。 圖：翻攝自Ｘ／@VickyLi32351196

[Newtalk新聞] 獨立記者趙蘭健近日在Ｘ發表聲明，指中共空軍司令馬曉天「已被捕」，並強調這是他自 2023 年以來第十二次提前揭露中共軍政高層整肅事件。趙蘭健聲稱，從楊暉、苗華、秦樹桐、何宏軍、林向陽到王厚斌等人，過去多次被官方證實落馬的高官，皆曾出現在他的調查報導中。

趙蘭健表示，在資訊封鎖與假新聞橫行的環境下，他堅持「以真實為底線、以證據為語言」，並自稱不是任何媒體或資本機構的代言人，而是一名獨立記者。他指出，此次對馬曉天的揭露，再次展現獨立調查的力量。

近年來，中共軍方內部人事變動頻繁。外界觀察指出，自 2023 年起，多名軍政高層接連被查，涉及火箭軍、戰略支援部隊與裝備系統等單位，顯示反腐行動已延伸至軍事核心領域。針對馬曉天相關消息，趙蘭健表示已被新華社證實。

中國官方日前宣布解除包含何衛東(左一)、王厚斌(左二)、林向陽(右二)與王秀斌(右一)在內 9 位將領的黨籍與軍籍，外界認為中南海內部可能正圍繞著軍權展開激烈的政治鬥爭。 圖：翻攝自 @cskun1989 X 帳號/新頭殼合成

趙蘭健強調，他的消息來源來自「長期追蹤與多方核實」，並指出自己在全球媒體環境中「兩年間連續精準預判中共軍政核心震盪」，認為這反映出個人調查的準確度與新聞敏銳度。

截至目前，相關指控仍待官方回應。各界關注，若消息屬實，馬曉天案可能將成為中共軍方整肅行動中的又一起重大事件。

