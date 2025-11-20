解放軍突喊「武在日本」 介文汲：大陸不願武統台灣

日本首相高市早苗日前的「台灣有事」相關發言，持續引發中、日兩國的關係緊張。對此，前大使介文汲指出，大陸對於日本催化兩岸衝突不會上當，如果非要動武力，也是用來修理日本。

介文汲。(圖/中天新聞)

針對《解放軍報》報導宣稱「武在日本，統在台灣」，介文汲在19日中天節目「頭條開講」中表示，意思是說，大陸對於日本催化兩岸衝突的陰謀不會上當。他說，事實上，大陸是最不願意用武力統一台灣的，到現在都是用和平統一。兩岸都是中國人，再怎麼打，都是兄弟鬩牆、自相殘殺，為什麼要做這種親痛仇快的事？

介文汲指出，兩岸關係從1949年發展到現在，就是漸進在創造和平統一的條件。兩岸的交往也愈來愈透明、正常化，雙方的經濟發展，在正常的狀態下，變成你泥中有我、我泥中有你，是互補式的經濟關係。

大陸延長黃海演習時間，提高對日本壓力。(圖/中國軍網)

介文汲說，隨著大陸在各方面建設的進一步提升，就創造了未來和平統一的條件。用武力，日本人樂見，美國人也樂見，《解放軍報》這話就是說：別以為我的武力是用來打台灣的，是要修理你日本的。

介文汲表示，「你才是真正的敵人。」高市早苗涉台言論發布之後，大陸是各種方面的言論一起發聲，涉台管道、國台辦已經講了好幾次，軍方、國防部也講了好幾次，還有外交部、幾乎每天發言，基本上都是藉這個機會讓日本認清現實。

介文汲認為，日本有些右派政客，還是活在以前二次大戰的日本，用俯視角度在看中國大陸，沒有認清大陸現在已經不是1949年以前，可以任憑宰割的中國。他說，這件事不會善了，對大陸來說：我沒有開第一槍，你開了第一槍之後，這個戰場就是由我來主導。要怎麼戰、打到什麼程度，就由大陸決定了。

