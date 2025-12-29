解放軍突圍台軍演 國台辦喊「正義之舉」：絕非針對台灣同胞

大陸解放軍今（29）日突宣布「正義使命–2025」圍台軍演，國台辦發言人陳斌華稍早就此發布答記者問。他表示，解放軍的行動是「正義之舉」，中方決不容忍任何台獨分裂行徑，並強調軍演針對「台獨分裂活動」與「外部勢力干涉」，絕非台灣民眾。

國台辦發言人陳斌華。（資料照／新華社）

根據《央視新聞》，當被問到國台辦對這場圍台軍演有何評論時，陳斌華表示，解放軍有關軍事行動是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的「必要、正義之舉」。

陳斌華表示，賴清德政府「搞台獨分裂活動，無原則媚外、無底線賣台，不惜犧牲台灣經濟發展和民生福利，在勾連外部勢力謀獨挑釁、窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益」。

這位發言人強調，對於任何台獨分裂行徑，中方「決不容忍、決不姑息，必將痛擊」。

陳斌華又指，台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台灣問題、干涉中國內政，必將在「解放軍的銅墻鐵壁面前撞得頭破血流」。祖國統一的歷史大勢不可阻擋，任何人不要低估中方捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

陳斌華強調，「兩岸同胞是一家人」。「有關軍事行動針對的是台獨分裂活動和外部勢力干涉，是為了遏制台獨勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，絕非針對廣大台灣同胞」。

陳斌華最後還喊話台灣民眾稱，「希望廣大台灣同胞認清賴清德當局台獨分裂路線的極端危險性和危害性」，同中方一起堅決反對台獨分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。

