解放軍突圍台軍演 小笠原欣幸：時機點意在對台日合作發出警告

中國解放軍東部戰區29日宣布，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，啟動「正義使命-2025」軍演，為今年第二度圍台軍演。日本學者小笠原欣幸表示，儘管中國聲稱目的是「警告台獨」，但從時機點正值日本首相高市早苗發言之後，外界普遍認為，這行動明顯包含對「日台合作」的警告。

現任清大榮譽講座教授的日本學者小笠原欣幸29日在《Yahoo! JAPAN》以及個人臉書上發表對中共再度展開圍台軍演看法，小笠原欣幸表示，中國宣布將在台灣周邊實施軍事演習。中方表示，演習目的是「對台獨勢力與外部干涉勢力發出嚴正警告」，這一說法與過去並無不同；但由於時間點正值高市首相發言之後，外界普遍認為，其中已明顯包含對日台合作關係的警告意味。

小笠原欣幸指出，中國人民解放軍東部戰區發布的宣傳海報上，寫著「正義之盾・破限除妄」，這樣的措辭給人一種「以正義之盾清除高市首相妄想」的強硬政治訊號，因此相較於去年兩次、以及今年一次(4月)的相關演習，此次行動的性質與強度仍有必要持續關注與比較。

高市發言後 情報機構早預料會發動軍演

小笠原欣幸指出，中共這次演習內容包括動員大量軍艦與軍機，環繞台灣部署，並針對重要港口進行封鎖演練，以阻斷外部勢力的支援，屬於高度實戰化的訓練。中方宣稱，這是為了「檢驗奪取綜合制壓權的實戰能力」。

事實上，台灣情報機構早在高市首相發言後的12月上旬，即已掌握中國可能進行軍演的相關情報，因此此次行動仍屬預期範圍之內。但至於演習時機點略為延後，或許是因為中國軍方同時忙於其他事務，導致準備進度延宕所致。

無論如何，中國此舉等同於自行宣示，其行動已對台灣海峽及東亞地區的和平與穩定構成重大威脅。名義上是演習，實質上卻是以武力進行恫嚇。小笠原欣幸表示，在一般社會中，攜帶武器威脅他人本就屬於犯罪行為，對此必須表達強烈抗議。