解放軍突圍台軍演 總統府嚴正譴責：中國公然挑戰國際秩序

總統府發言人郭雅慧斥責中共圍台軍演，認為中國的行為公然挑戰國際秩序。（總統府提供）

中國解放軍東部戰區今（29）日以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。對此，總統府發言人郭雅慧表示，維持台海及印太地區的和平穩定，是國際社會的高度共識，中國此舉不僅粗暴破壞區域安全現狀，更是對國際法與既有國際秩序的公然挑戰，我國對此表達嚴厲譴責。

郭雅慧指出，中國當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇方式威脅周邊國家，已引發國際社會高度關切。她強調，面對中國單邊挑釁行為，國軍及國安團隊事前均已全面掌握相關動態，並完成必要整備，足以確保國家安全與民眾生活無虞，請國人安心。

針對解放軍宣布演習內容涵蓋海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖等科目，郭雅慧表示，相關說法再次凸顯中國持續以軍事手段升高區域緊張情勢。她指出，近月來中國已多次在日本、菲律賓等第一島鏈周邊進行軍事騷擾與脅迫行動，單方面破壞現狀。

郭雅慧呼籲，中國當局應保持理性與自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的「麻煩製造者」。她也強調，政府將持續與區域夥伴及理念相近國家密切合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，確保印太地區的和平、穩定與安全。

