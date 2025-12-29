解放軍突發快訊圍台軍演！更貼近台灣5範圍曝光

政治中心／李汶臻報導

中國人民解放軍東部戰區今（29日）一早透過微信公眾號突發快訊，宣布自12月29日起，在台灣海峽及台島周邊海空域，實施代號為「正義使命－2025」的聯合演習，並同步發布中英文海報主題「正義之盾、破限除妄」。值得一提的是，從圖示範圍可見，此次在台海周邊劃定的軍演範圍與過去相比，要更廣、且更貼近台灣。

12月29日上午，中國人民解放軍東部戰區突上傳發布聯合演訓區公告及示意圖。畫面中以多個紅色斜線矩形區塊標示出多個區域，分布在：台灣北方、東北方外海、台灣東部外海、台灣南方以及西南方海域。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校29日一早表示，解放軍東部戰區今（12/29）開始，將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命－2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

軍演範圍圖示曝光。（圖／翻攝自微信公眾號@東部戰區）





施毅還強調，此次圍台軍演是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

中英文海報主題為「正義之盾、破限除妄」。（圖／翻攝自微信公眾號@東部戰區）

另一方面，中國人民解放軍東部戰區還宣布將於2025年12月30日8時至18時，在多個具體的海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。並提醒，為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。此外，中國人民解放軍東部戰區還同步發布中英文海報主題「正義之盾、破限除妄」，口號為：「快速機動、立體布勢、體系封控」、「一切外來干涉觸盾必亡！一切謀獨宵小遇盾即斃！」。

中國人民解放軍東部戰區29日一早突然發布快訊。（圖／翻攝自微信公眾號@東部戰區）

