解放軍突襲圍台軍演邱毅分析「三大原因」 蕭旭岑指「無關蔣萬安」

中共解放軍再度對台發動圍島軍演，外界解讀是針對近期日本首相高市早苗發表「台灣有事」等戰略想定測試。前國民黨立委邱毅分析發起軍演「三大原因」；國民黨副主席蕭旭岑則指出，這次軍演與參加雙城論壇回台的台北市長蔣萬安無關。

中共解放軍再度對台發動圍島軍演，外界解讀是針對近期日本首相高市早苗發表「台灣有事」等戰略想定測試。（圖／翻攝畫面）

中共東部戰區宣布於30日8時至18時，在台灣周邊海空域舉行代號「正義使命2025」的軍事演習，並強調是對「台獨分裂勢力」和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

邱毅表示，這次名為「正義使命，2025」的軍演，演訓規模、範圍史上最大。四面扼住台灣海峽、宮古海峽、巴士海峽、菲律賓海，是典型的「蟒蛇戰術」，動員海陸空火箭軍全面封鎖，而且越鎖越緊，「開局就打」更屬首例。

邱毅說，大陸艦機已進入台灣12浬領海內，恆春以南距台灣僅4.7浬，台東以東距台灣僅9.7浬。台媒稱此次軍演為「突襲式軍演」。他判斷解放軍突然有大規模圍島軍演有三個可能原因：一是針對美國川普對台灣大規模軍售。由於不僅金額最大，達3500億台幣，而且多數是進攻型武器，已違反中美三個聯合公報，尤其是八一七公報。

邱毅分析，二是針對高巿早苗「台灣有事，就是日本有事」說法，測試日本敢不敢動用自衛隊，行使集體自衛權，若高市沒有反應，就等於自我打臉。他指出，高市絕對不敢動，因為從1月1日起，俄羅斯在北海道北部的南千島群島軍演，而且會持續好幾個月。高市也不敢南北兩面作戰。

邱毅說，第三是針對賴清德挑釁的言論，中共必須壓制台獨氣熖，所以鄭麗文呼籲賴清德，及時宣布放棄台獨黨綱，不要拖累台灣2300萬人民。

國民黨副主席蕭旭岑也分析，圍台軍演也是考驗高市早苗，是否達到她所說「台灣有事」狀況？是否已經危及到日本的存立危機事態？對台日意欲建立起的軍事合作，甚至可能的台日聯防，都會是一種直接的測試。台灣民眾也可以分辨，高市是不是真挺台灣？

至於台北市長蔣萬安甫到上海出席雙城論壇，被指「前腳剛走，後腳軍演」，蕭旭岑指出，這與蔣萬安毫無關係，而且從時間點看起來，很可能反而是大陸要給蔣面子，等雙城論壇結束後才宣布軍演。他看到有大陸專家也分析，大陸刻意要證明軍演是針對日本與台獨，而非針對蔣萬安與台灣人。



