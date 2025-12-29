解放軍突襲圍台軍演「台灣周邊全禁航？」 陳世凱回應了：評估影響中

記者朱祖儀／台北報導

陳世凱回應中共軍演。（圖／翻攝畫面）

2025年即將到尾聲，中共解放軍今（29）日一早突宣布對台軍演，展開代號「正義使命-2025」的聯合演習，並設置禁航區，軍演期間任何船舶禁止駛入。是否對台灣造成實質影響？交通部長陳世凱受訪表示，有掌握相關消息，仍在評估影響。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍等兵力，將在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。

廣告 廣告

施毅指出，重點演練為海空戰備警巡、奪取綜合製權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

此外，中共解放軍也將在30日上午8時至晚間18時，將組織實彈射擊，並劃出禁航區。至於台灣是否受到影響，陳世凱今日前往立法院交通委員會報告並備詢前，回應「我們都有掌握，也都還在評估影響當中。」

更多三立新聞網報導

中共突襲圍台軍演！「正義使命-2025」至少2天 曝5禁航區將實彈射擊

解放軍宣布軍演 律師：蔣萬安去上海雙城論壇有個鳥用？兩岸和平在哪？

解放軍今圍台軍演！中國國防大學教授囂張嗆：關門打狗

中共2027攻台？明居正曝「台灣2價值」 猜結局：危機很大、發生很難

