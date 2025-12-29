解放軍突襲環台軍演！緊貼我領海基線 揚言明日「無限高」實彈射擊

解放軍東部戰區29日突然宣布，即日起在台灣海峽及台灣北部、西南、東南、東部海空域展開「正義使命-2025」大規模軍事演習。東部戰區發言人施毅大校表示，此次演習組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控等科目。

軍演時間點格外敏感，正值台北市長蔣萬安28日參加上海雙城論壇返台後隔日。蔣萬安在論壇上表示，始終相信接觸比牴觸好、對話比對抗好，並呼籲兩岸應追求台灣海峽的和平與繁榮。然而中共隨即以軍演回應，形成強烈對比。

解放軍另行公布，30日上午8時至下午6時將在台灣周邊五個區塊進行實彈射擊演習，並警告任何無關船隻或航空器不得進入相關空域與海域。此為今年4月「海峽雷霆-2025A」演習後，解放軍再度針對台灣展開大規模軍事行動。

國防部隨即發表聲明，強烈譴責中共此類不理性挑釁行為，並立即成立應變中心，依國軍經常戰備時期突發狀況處置規定，派遣適切兵力應對。國防部強調，中共針對台灣進行的軍事演訓，反而凸顯其侵略本質，是當前區域和平穩定的最大威脅。

值得注意的是，此次軍演也是習近平清洗軍隊高層告一段落後首度大規模軍演。東部戰區司令員才剛由空軍上將楊志斌接任，前任司令員林向陽10月因涉貪遭開除黨籍。分析認為，軍演可能有提振軍心的考量。

美媒分析，中國對美國本月批准價值110億美元對台軍售案反應激烈。26日北京宣布對20家美國國防企業及10名高階主管祭出制裁，但外界認為象徵意義大於實質影響。

日本方面也高度關注此次軍演。日本電視台推測，中國軍演可能意在牽制日本首相高市早苗11月在國會答詢時稱「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」發言。北京當局對此強烈反彈，要求收回發言並召見日本駐中大使抗議。

