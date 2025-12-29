解放軍突襲「環台軍演」 總統府：已事先全面掌握

解放軍突襲進行環台軍演。（圖／翻攝自東部戰區微博）





中國解放軍東部戰區今（29）日突襲進行環台軍演，引發國際關注。對此，總統府發言人郭雅慧表示，國軍及國安單位已事先全面掌握，做好萬全準備，請國人安心，並嚴厲譴責中國粗暴破壞台海安全穩定的行徑。

郭雅慧表示，維護台海及印太地區的和平與穩定，早已是國際社會的普遍共識。中國相關行動不僅粗暴破壞台海與印太區域既有的安全穩定局勢，更是公然挑戰國際法與以規則為基礎的國際秩序。針對中國當局漠視國際規範，動輒以軍事威嚇方式對周邊國家施壓，我國政府予以最嚴正的譴責。面對中國單方面挑釁的相關動態，國軍與國安單位均已提前並全面掌握情資，並完成周延整備，足以確保國家安全與民眾安定，請國人放心。

郭雅慧進一步指出，近期國際社會高度關切中國在區域內持續擴張威權影響力及升高軍事威脅。過去數月，中國頻繁在日本、菲律賓等第一島鏈周邊進行各式騷擾與施壓行動，單方面推升區域緊張情勢、破壞現狀。她呼籲中國當局應保持理性與克制，立即停止不負責任的挑釁作為，切勿誤判局勢，淪為破壞區域和平的動亂源頭。我國政府也將持續與區域內夥伴密切合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，確保印太地區的和平、穩定與安全。

