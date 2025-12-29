解放軍突襲！發動「正義使命-2025」環台演習 專家示警：這回「開局即打」

解放軍今晨無預警宣布，展開「正義使命-2025」聯合演習。（翻攝自微博）

兩岸局勢再度升溫！中共解放軍東部戰區今（29日）清晨無預警宣布，即刻展開「正義使命-2025」聯合演習。與過往逐步升溫的軍演模式不同，中國軍事專家指出，本次演習最大的特點在於「開局即打」，從一開始就進入實彈射擊階段，挑釁與警告意味極其濃厚。

清晨發布環台警訊：海空軍多向抵近、海報驚見「箭射基隆艦」

根據中國官媒《環球時報》報導，今日上午7時30分，解放軍東部戰區率先公布軍演示意圖與範圍；緊接著8時，海空兵力便展開環台戰備警巡，多架戰機與艦艇多向抵近台灣鄰近海空域。東部戰區發言人施毅大校聲稱，此舉旨在檢驗「體系封控」能力。

值得關注的是，共軍在9時30分發布名為《正義之箭》的視覺海報，內容充滿針對性。海報中，密集的箭矢象徵無人機與遠程火力，直指代表「台獨」的綠色昆蟲。畫面中更有巨大的火箭帶火直射我國海軍「基隆級驅逐艦」，背景則刻意描繪外國軍艦逃竄的意象，企圖對台進行心理戰威懾。

演訓模式大變：取消「緩衝期」 共軍實施對陸機動打擊演練

本次演習的核心動作發生在上午9時，解放軍在台灣海峽中部海空域，動員殲擊機（戰機）、轟炸機與無人機，協同遠程火力進行「對陸機動目標打擊」演練。

中國國防大學教授張弛分析，這次演習與2022年至2025年上半年的演習有顯著差異。過去演習多採「漸次升級」，先進行兵力布署，最後才進入實彈階段；但這回卻呈現「開局即打」的緊迫態勢，顯示共軍已將實戰要求貫穿全程，釋放強烈的警示訊號，劍指所謂的「外部干涉勢力」。

中方學者：非不敢打，是念及手足情 籲台灣人劃清界限

報導指出，針對台灣輿論認為「大陸不會真的動手」，張弛教授在接受媒體訪問時強硬表示，解放軍並非不敢動武，而是「念及同胞手足之情」，不願因分裂勢力讓台灣民眾捲入戰火。

張弛也喊話台灣民眾應與「台獨」劃清界限，並宣揚「國土不可分、國家不可亂」等信念。儘管中方強調「兩岸一家」，但同時也放話，若突破紅線或外部勢力嚴重損害其中方核心利益，解放軍必將採取「迎頭痛擊」的行動。

