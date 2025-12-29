解放軍突襲！發動「正義使命-2025」環台演習 專家示警：這回「開局即打」
兩岸局勢再度升溫！中共解放軍東部戰區今（29日）清晨無預警宣布，即刻展開「正義使命-2025」聯合演習。與過往逐步升溫的軍演模式不同，中國軍事專家指出，本次演習最大的特點在於「開局即打」，從一開始就進入實彈射擊階段，挑釁與警告意味極其濃厚。
清晨發布環台警訊：海空軍多向抵近、海報驚見「箭射基隆艦」
根據中國官媒《環球時報》報導，今日上午7時30分，解放軍東部戰區率先公布軍演示意圖與範圍；緊接著8時，海空兵力便展開環台戰備警巡，多架戰機與艦艇多向抵近台灣鄰近海空域。東部戰區發言人施毅大校聲稱，此舉旨在檢驗「體系封控」能力。
值得關注的是，共軍在9時30分發布名為《正義之箭》的視覺海報，內容充滿針對性。海報中，密集的箭矢象徵無人機與遠程火力，直指代表「台獨」的綠色昆蟲。畫面中更有巨大的火箭帶火直射我國海軍「基隆級驅逐艦」，背景則刻意描繪外國軍艦逃竄的意象，企圖對台進行心理戰威懾。
演訓模式大變：取消「緩衝期」 共軍實施對陸機動打擊演練
本次演習的核心動作發生在上午9時，解放軍在台灣海峽中部海空域，動員殲擊機（戰機）、轟炸機與無人機，協同遠程火力進行「對陸機動目標打擊」演練。
中國國防大學教授張弛分析，這次演習與2022年至2025年上半年的演習有顯著差異。過去演習多採「漸次升級」，先進行兵力布署，最後才進入實彈階段；但這回卻呈現「開局即打」的緊迫態勢，顯示共軍已將實戰要求貫穿全程，釋放強烈的警示訊號，劍指所謂的「外部干涉勢力」。
中方學者：非不敢打，是念及手足情 籲台灣人劃清界限
報導指出，針對台灣輿論認為「大陸不會真的動手」，張弛教授在接受媒體訪問時強硬表示，解放軍並非不敢動武，而是「念及同胞手足之情」，不願因分裂勢力讓台灣民眾捲入戰火。
張弛也喊話台灣民眾應與「台獨」劃清界限，並宣揚「國土不可分、國家不可亂」等信念。儘管中方強調「兩岸一家」，但同時也放話，若突破紅線或外部勢力嚴重損害其中方核心利益，解放軍必將採取「迎頭痛擊」的行動。
共軍突襲宣布環台軍演！「正義使命－2025」演習範圍曝光
中國突襲圍台軍演 國防部應處措施曝：坐實中共是最大的和平破壞者
才剛去完雙城論壇...中共突襲軍演 蔣萬安譴責：為政者要克制
解放軍「正義使命-2025」演習啟動 呂禮詩：冷啟動懲罰威懾 遼寧艦動態凸顯情報滯後風險
[Newtalk新聞] 中國解放軍東部戰區今（29）日啟動「正義使命-2025」環台軍演，30日將實施實彈射擊，演訓區幾乎完整包圍台灣本島。軍事專家呂禮詩指出，此次演習為「冷啟動」懲罰威懾，直接回應賴清德總統前日受訪時重申「豪豬戰略」與「不讓戰爭發生」的說法，同時考驗日本高市早苗「存亡危機事態」表態。值得注意的是，東部戰區司令員換手，前司令林向陽上將因嚴重違紀違法於2025年10月被開除黨籍軍籍，新任司令員楊志斌（空軍背景）於12月22日由習近平親授上將軍銜「扶正」，象徵軍中大清洗後的權力重組，演習可能是測試、立威。 呂禮詩在社群平台分析，解放軍此次演習缺乏明顯事前集結徵候與情報交換，採取「懲罰威懾」（deterrence by punishment）模式「打臉」台灣立場，並順勢提醒「反介入」關鍵資產「遼寧號（舷號16）」已於26日離開青島母港，潛在威脅台灣東部海域。台灣官方28日還僅圍繞雙城論壇，譏諷「一家親」就別機艦擾台的口水戰；日本防衛省資料，截至29日上午仍停留在12月22日，無後續更新，凸顯情報滯後風險。 東部戰區發言人施毅上午7時30分發布公告，確認29日起組織陸、海、空、新頭殼 ・ 50 分鐘前 ・ 13
蔣萬安雙城論壇剛講「這一句」…共軍突宣布圍台軍演 沈伯洋喊話了
即時中心／潘柏廷報導台北市長蔣萬安昨（28）日一日來回上海「雙城論壇」，並在會中盼台海不再波濤與呼嘯，而是和平與繁榮；然而，中國解放軍東部戰區今（29）日，無預警宣布今日起要對台進行「正義使命-2025」演習，範圍則包含台灣海峽及台灣本島北部、西南、東南及東部。對此，民進黨立委沈伯洋在臉書也喊話了！民視 ・ 1 小時前 ・ 15
快訊》中共對台「正義使命-2025」軍演 國防部最新回應
[Newtalk新聞] 中共東部戰區今（29）日宣布於台灣周邊海空域實施軍事演習，國防部隨即發表聲明指出，中共近期持續在台海及印太區域進行各式軍事侵擾與認知作戰，已明顯升高區域緊張情勢，相關行徑屬於「窮兵黷武、倒果為因」，是破壞區域和平穩定的根源。 中共今日突襲式宣布針對台灣舉行環島軍演，名為「正義使命-2025」，演訓範圍包含台灣本島的東南西北。東部戰區新聞發言人施毅更稱，「這是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。」 國防部表示，對於中共此類不理性挑釁行為，已嚴正表達譴責，並即刻成立應變中心，依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，派遣適切兵力應對，執行必要的備戰與應處作為，以實際行動守護民主自由與國家安全。 國防部強調，捍衛民主自由並非挑釁，中華民國的存在更不是任何勢力破壞區域現狀的藉口。中共針對台灣進行的軍事演訓，反而再次凸顯其侵略本質，是當前區域和平穩定的最大威脅，也印證我國必須持續強化防衛韌性與整體嚇阻能力。 國防部重申，「以實力謀和平」才是真正的和平之道。面對中共不斷升高的軍事壓力，國軍將秉持「料敵從寬」原則，既不輕忽敵情新頭殼 ・ 48 分鐘前 ・ 9
共軍今起「正義使命-2025」環台軍演！預告明日將實彈射擊
（09:45更新）中國解放軍今（29）日上午宣布，將在台灣周邊組織「正義使命-2025」演習，並規劃於明（30）日上午8時至下午6時進行實彈射擊。演習重點演練項目包括海空戰備警巡、奪取綜合制權以及要港台視新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
中國突襲圍台軍演 國防部應處措施曝：坐實中共是最大的和平破壞者
中國解放軍東部戰區突襲宣布，今（29日）起在台海周邊進行「正義使命-2025」演習，明（30日）還將進行實彈射擊。對此，我國國防部回應，國軍已成立應變中心，派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，並轟中國此舉印證「我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發起對話
中國突圍台實彈軍演 國防部批窮兵黷武破壞區域和平
即時中心／綜合報導2025年僅剩三天，中國解放軍東部戰區今（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。對此，我國防部批評，中國近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵黷武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。民視 ・ 17 分鐘前 ・ 11
又來！中共再以「環台軍演」恫嚇 府喊話：籲北京自制
[Newtalk新聞] 有關中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名在我國周邊實施針對性軍事演習，總統府發言人郭雅慧表示，維持台海與印太和平穩定是國際社會高度共識，中國此舉不僅粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對國際法與國際秩序的公然挑戰。對於中國當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，我國表達嚴厲譴責。面對中國單邊挑釁的動態，國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，可以確保國家及國人安全無虞，請國人安心。 在上海舉辦「雙城落幕」甫落幕，中國解放軍東部戰區宣告，29日起在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，演習範圍涵蓋：台灣海峽、台島北部、西南、東南以及台島以東海空域，動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，執行代號為「正義使命-2025」的聯合作戰演練。 解放軍東部戰區表示，29日解放軍東部戰區組織軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊。 對此，郭雅慧表示，新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 2
共軍環台軍演 國防部：應變中心成立 執行立即備戰操演
中共今天宣布對台進行「正義使命-2025」演習。國防部指出，對於此種不理性的挑釁行為強烈譴責，已即刻成立應變中心，並依《國軍經常戰備時期突發狀況處置規定》派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 54 分鐘前 ・ 135
中共實施對台軍演 總統府喊話：別當印太麻煩製造者
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統府發言人郭雅慧今(12/29)表示，維持台海與印太和平穩定是國際社會高度共識，中國軍演一事，不僅粗暴破壞台海及印太區域...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 7
中國今起「圍台軍演」嗆多向抵近台灣！國防部：偵獲11軍機艦、2公務船
中國軍機艦頻頻擾台，解放軍東部戰區又宣布，今（29）日起實施代號為「正義使命－2025」的圍台軍演，30日還會進行實彈射擊。國防部則公布，自28日上午6時至今29日上午6時止，偵獲11架次中國軍機艦，以及2艘公務船，持續在台海周邊活動。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
