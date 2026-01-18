解放軍突闖東沙 專家曝「三大警訊」！

要聞中心／綜合報導

解放軍一架軍規監偵無人機於 1 月 17 日凌晨突襲闖入我東沙島領空，國防部雖證實此事，卻以「飛行高度位於我防空武器射程外」為由未予擊落。此舉引發軍事專家高度憂慮，直指這絕非單純軍事騷擾，而是一場精心策劃的「法律戰」。專家示警，若政府持續以消極理由應對，我國對離島的「管轄權」將面臨被徹底架空的致命危機。

東沙島由海巡署官兵駐守，負責海域執法與人道救援。（圖／海巡署東南沙分署）

警訊一：這是「法律戰」而非單純封鎖

國防安全研究院學者、淡江大學戰略所助理教授揭仲提出嚴厲警告，中共此舉意在透過「行動」來否定我國的領海基線。他分析，中共現階段未必會直接進行軍事封鎖，而是採取「法律戰」手段，試圖將主權問題「內政化」。

揭仲指出，類似情況已在金門等外離島發生，中共正試圖讓台灣離島的主權「空洞化」。透過頻繁進入我領空、領海的「新常態」，中共意圖在國際法理上創造「台灣無力管轄」的事實，進而否定我國的主權地位。他更擔憂，中共未來可能進一步對民間運補或載運軍用物資的船隻進行管制，讓我方補給斷斷續續，施加實質壓力。

警訊二：國防部說法遭疑「推託之詞」

針對國防部聲稱無人機高度「位於防空武器射程外」，中華戰略學會資深研究員張競提出強烈質疑。他指出，事發於凌晨 5 時 44 分，距離東沙日出還有一個多小時，在夜間視線不佳且無人機體積微小的情況下，國軍是否有精準掌握其飛行高度？還是單純依靠 ADS-B（廣播式自動相關監視）系統判讀？

張競痛批，「高度超出射程」是否只是守備部隊在睡夢中來不及反應的藉口？他計算，該無人機若穿越東沙領空最長距離，航速需達 540 節；若僅是擦邊球，航速則更低。但在短短 4 分鐘的入侵過程中，國軍除廣播外束手無策，顯示東沙島的偵蒐與防空能力存在巨大漏洞。

警訊三：指揮體系混亂 應變慢半拍

此次事件更曝露了我國「海巡守備、國防空防」的指揮鏈軟肋。張競質疑，東沙島由海巡署駐守，但空防資產與權責歸國防部，兩個部會如何協調？此次事件發生後，國安高層耗時 5 個半小時才發布新聞稿，顯示決策步調緩慢，恐難以應對瞬息萬變的現代戰爭。

國內輿論也指出，這是共軍軍規無人機「首次」入侵東沙領空，但我方的應變措施僅止於廣播驅離，顯示跨部會應變能力嚴重不足。

專家解方：不能只靠「增加兵力」

面對中共將「小型、頻繁」的無人機侵擾變成「新常態」，專家認為，傳統思維已無法應對。

1. 強化海巡噸位：揭仲建議，單純增加陸戰隊人數效益不高，應派遣更大噸位的海巡艇巡弋，以實質行動強化主權宣示。

2. 升級反制手段：專家呼籲，國軍必須具備更多元的「反制無人載具能力」，無論是硬殺傷或電子干擾，都需盡快編列預算補足缺口，不能只用單一方式應對。

3. 釐清交戰規則：面對中共的「灰色地帶」侵擾，國軍必須在「第一擊」與「管轄權行使」間找到明確的法律與軍事平衡點，否則東沙島恐將成為下一個失去實質控制權的區域。

東沙無人機事件是一記響亮的警鐘。當共軍無人機在夜色掩護下如入無人之境，若我們仍以「射程外」自我安慰，台灣損失的將不只是 4 分鐘的領空安全，而是無可挽回的國家主權。

