解放軍箱型火箭 針對台灣進行兩波實彈射擊

央視表示，解放軍艦隊早於29日抵達指定位置時，便已率先展開主副砲射擊。





中國解放軍所謂「正義使命」演習，今天（30日）進入了第二天，東部戰區陸軍的箱型火箭，分別針對台灣南北海域進行了兩波攻擊，並且宣稱取得了預期的效果。下午解放軍陸續釋出多段實彈射擊畫面，恫嚇意味濃厚。

今日下午，東部戰區陸軍長程箱型火箭部隊，針對台灣南部展開了第二輪的實彈射擊。解放軍東部戰區：「火砲注意放。」

巨大的聲響伴隨地面震動，數枚火箭拉出長長的尾流軌跡，彈著位置在台灣的南部海域。東部戰區正義使命演習進入第二天，早上9點，許多平潭居民都拍到這一幕，隨後東部戰區也釋出影片證實，這就是陸軍部隊針對台灣北部相關海域進行的遠程火力實彈射擊。

從東部戰區曝光的影像來看，短短20秒至少發射了13枚以上的火箭，同時解放軍也公布兩棲攻擊艦海南艦的動態，由於他的位置大約在台灣的東南方，這支艦隊的主要目的就是突破我戰略縱深，攻擊我國軍花東一帶的戰力保存區。中午過後，解放軍陸續主動公布相關射擊畫面，恫嚇意味十足。

解放軍從福建的平潭的海邊進行發射，而且這些飛彈升空之後，留下長長的尾流。共軍這次發射的PCH191火箭彈，又被稱為「陸版海馬斯」，最遠射程可達500公里，根據我海巡署的掌握，在我方禁航區內，總共落下7枚火箭彈，幸好並沒有造成任何事故。

中國海警也以執法巡查名義加入軍演，特別發布「扼喉」的宣布海報，暗指可能會影響到台灣東部載有海馬斯火箭炮的長榮貨。有台灣專家分析這場軍演，解放軍選在年末大動作實彈演習，很有可能是想轉移中國民眾對於目前經濟和社會不滿的注意力。

