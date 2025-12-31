解放軍繞台演習加劇緊張 日本向中國表達關切

日本今天(31日)表示，中國在台灣周圍舉行的軍事演習「加劇」台海緊張局勢，並已就此向北京表達「關切」。

外務省發言人北村俊博(Toshihiro Kitamura)表示：「中國解放軍近期在台灣附近舉行的軍事演習加劇台海兩岸的緊張局勢，日本政府已向中國表達關切。」

北村在聲明中說：「日本政府一貫的立場是，希望透過對話和平解決關於台灣的問題。」

他補充說：「台海兩岸的和平與穩定對整個國際社會至關重要。我們將繼續密切關注相關事態發展。」

廣告 廣告

中國本週稍早舉行繞台軍事演習，解放軍出動數十架戰機和海軍艦艇進行實彈射擊演習，模擬封鎖台灣主要港口和攻擊海上目標。這場名為「正義使命-2025」的軍演，是在華府宣布對台提供創紀錄的111億美元軍售案的幾天後發動。

與此同時，日本與中國的關係在近幾周急劇惡化。日本首相高市早苗在11月暗示，若中國發動任何攻擊台灣的行為，可能引發東京進行軍事干預。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

歐英法德關切中國軍演 林佳龍：續與夥伴並肩合作

澳紐關切中國軍演 林佳龍：歡迎各國關注台海

理念相近政要譴責軍演 官員：友台力量持續匯聚