解放軍罕用日文嗆聲！警告介入台海必遭痛擊

▲中國解放軍罕見在社群平台用日文發文，警告若日本介入台海局勢將給予「迎頭痛擊」。圖為2017年在該基地舉行慶祝中共解放軍建軍90週年閱兵。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日在國會被問及「台灣有事」相論看法時，認為若有使用武力的情況，可能符合足以讓日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」。一語引起中國強烈不滿，一系列反擊動作頻頻，中國解放軍更是罕見在社群平台用日文發文，警告若日本介入台海局勢將給予「迎頭痛擊」。同時，中國駐日大使館呼籲職員避免外出，以免受到反中情緒高漲波及，引發日媒關注。

根據日本媒體報導，中國解放軍在X引用中國外交部發言人林劍記者會的內容，用日文警告說「如日本膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭擊」。中國解放軍在X以日文發布此類警告訊息十分罕見，中國外交部發言人的X官方帳號也發布了類似貼文，外界認為這顯示北京意在對日本方面傳遞出強烈訊息。

另一方面，有日本媒體以獨家方式披露，稱中國駐日本大使館已指示職員盡量避免外出。中國駐大阪總領事薛劍戰狼式發言的「斬首論」持續發酵，引發日本國內對中國的批判聲浪升高，中國駐日本大使館此舉被解讀是出於對日本反中情緒升溫的擔憂而下達的指示。

同時，中國國內輿論對於高市早苗的批評力度也正在大力升級，中國官方與媒體將高市早苗與日本歷史軍國主義、侵略行為聯繫在一起，中國政府相關人士表示擔憂，認為「局勢正在升溫惡化」。

