解放軍美學又來了！ 最新軍演海報視覺曝光

解放軍東部戰區發言人陸軍大校施毅29日宣布表示，12月29日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，東部戰區隨後發布了視覺海報，主要是2面刻有長城圖案和八一軍徽的巨大盾牌，包圍台灣的東北和東南海面。盤點過去的圍台軍演，解放軍也多次使用類似的AI製圖視覺海報

東部戰區指出，「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合製權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

解放軍東部戰區公布軍演海報視覺。（圖／翻攝自東部戰區）

東部戰區隨後發布了海報《正義之盾 破限除妄》，是2面刻有長城圖案和八一軍徽的巨大盾牌，分別插在台灣東北、東南外海，2艘載海馬斯等武器的貨船折返，3架C-130運輸機返航，3艘維吉尼亞級核潛艦在水下被攔截。

中國官媒《環球時報》分析，這個海報視覺是回應美國政府於12月17日宣布，將向台灣出售價值超過111億美元的武器裝備，這一金額創下美國對台軍售的歷史最高紀錄，其中包括82套海馬斯遠程精確打擊系統。

央視發布6款軍武海報，號稱是「越海殺器」。（圖／翻攝自央視）

回顧過去的解放軍圍台軍演，「聯合利劍-2024A」發布多張「卡通風格」的《越海殺器》海報，包括軍機、艦與多管火箭等中國風格圖卡，用「炸彈卡車」、「量大管飽」網路時下用語，威嚇「劍指台獨」。2025年4月的「海峽雷霆-2025A」圍台軍演，海報視覺則是一串紅字寫下「雷霆滾滾斬獨道」，其中只有「獨」字是綠色。

「海峽雷霆-2025A」的海報視覺。（圖／翻攝東部戰區微博）

