解放軍聯合戰備警巡40機艦擾台 23架次跨越中線

國防部今（12）日上午公布解放軍台海周邊海、空域的最新動態，11日大陸軍方本月第二度啟動「聯合戰備警巡」，共有達40機艦在台海周邊侵擾，其中更有23架次有人軍機、無人機飛越台灣海峽中線。

大陸空警500H空中預警機。(圖/中國軍網)

根據國防部公布的資料，12月11日6時到12日6時，總共偵獲解放軍機33架次及解放軍艦7艘，持續在台海周邊活動，其中有23架次大陸軍機跨越海峽中線，進入我國的北部、中部、西南及東南空域。

在我國防空識別區北面，12月11日8時45分到13時5分，有輔戰機2架次活動。在台灣海峽中線以西，12月11日8時55分到19時40分，有主、輔戰機及無人機19架次，其中11架次飛越海峽中線，並有軍機環繞台灣南端外海、沿東部北上飛行。

(圖/國防部)

此外，在我國防空識別區的西南面，12月11日9時5分到15時20分，有包含轟炸機的主、輔戰機10架次活動。在綠島東方外海，12月11日6時到12時55分，則有無人機2架次繞台飛到該處活動。

就在中、日兩國戰機「雷達照射」事件延燒之際，解放軍在本月的11天內已兩度對台實施「聯合戰備警巡」擾台。

