解放軍自曝「沿海核電廠是死穴」 作家勸開炸前多想想：核輻射6小時就到台灣

根據媒體報導指出，中國解放軍陸軍工程大學論文首度承認，沿海核電廠在戰爭中將成敵方首要打擊目標，形同中國戰略「命門」。中國雖擁有全球最大核電規模，但在台海戰爭中可能成為「致命死穴」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，台海一旦爆發戰爭，台灣飛彈鎖定中國沿岸核電廠，即便真的炸毀，台灣也將受害，核輻射6小時就到台灣。

根據三立報導指出，中國近年來瘋狂擴建核電，商轉與在建反應爐破百座，規模全球第一，但這看似強大的能源布局，卻可能成為台海戰爭中最大的「致命死穴」。中國人民解放軍陸軍工程大學副教授王鳳山團隊，近日在國防期刊《指揮控制與仿真》撰文直言，在複雜國際局勢下，中國沿海高度集中的核電設施，在戰爭或武裝衝突中「不可避免」會被鎖定為高價值目標。這項研究形同解放軍「自曝命門」，承認一旦防禦潰敗，將引發災難性後果。​



對此，漂浪島嶼表示，攻擊中國核設施，在過去就討論過，當時台派名嘴青鳥網軍，都說飛彈射程夠，炸核電廠等同是核彈威力，但是一知道核擴散污染，可能幾小時就漂到台灣，然後幾十年受害，大家就啞口無言。

漂浪島嶼指出，戰爭攻擊核設施，國際不允許，其實也相當不道德，就算俄烏戰爭打到火熱，烏克蘭有15座核電廠，俄羅斯有12座核電廠，至今發生零星攻擊，也不敢真的炸毀，因為誰動手，就是危害他國的核污染罪人。一旦台海發生戰爭，台灣飛彈能夠打擊到中國沿岸核電廠，同樣台灣沿海也有核電廠。但是誰動手，不只自己受害，也是讓日韓菲越等亞洲國家受害，因此反目成仇拒絕協助，完全得不償失，所以炸核電廠說說可以，動手要深思。

漂浪島嶼強調，但是完全沒風險也未必，美國揚言可以轟炸北京，如果炸不到北京，誤炸核電廠，美國本土遠離戰場，剩下就是亞洲國家自己面對。



