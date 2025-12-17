解放軍航母福建號首航台海 黃重諺揭中共「極限壓迫」策略！強調國軍全程掌握

中共解放軍第3艘航空母艦「福建號」昨首航中經台灣海峽北上。（國防部提供）

中共解放軍第3艘航空母艦「福建號」自11月初於三亞正式入列後，其後續動向持續牽動印太局勢。我國國防部證實，福建號在昨（16日）首航中經台灣海峽北上，國防部長顧立雄在立法院表示，根據監控影像觀察，由於該艦飛行甲板上並未搭載艦載機，預判其此行目的是返回上海長興島造船廠進行缺點改進與後續測試。

針對這項備受關注的軍事動態，國防部不僅秀出岸置飛彈與機艦嚴密監控的黑白影像，也公布在過去24小時內，台海周邊共偵獲9架次共機與7艘共艦活動，甚至在今（17日）上午再度出現大規模「聯合戰備警巡」，顯示區域情勢依舊緊繃。

國安會諮委黃重諺在接受Yahoo TV《齊有此理》主持人王時齊專訪時表示，政府對於福建號從成軍、出海、航行過程乃至陪同艦隻與目的地，均達到「完全掌握」的程度。他指出，中國近期以各國政要言論或台灣議題為藉口，頻繁在第一島鏈周邊發動危險的挑釁行為，例如對菲律賓飛機投射照明彈，或以火控雷達掃描日本自衛隊戰機。

黃重諺形容火控雷達鎖定就是「扣上板機」的意思，其核心目的是在不費一兵一卒的情況下，透過「極限壓迫」讓對方感到害怕並退卻，進而在國際焦點分散於俄烏或中東局勢時，達成宰制第一島鏈的目標。

黃重諺進一步分析，中國正採取一種「每天往前推進五碼」的複合性威脅，若對方沒有反應，下次便會從新的基準點繼續擴張。然而，這種蠶食鯨吞的策略並未產生正面效應，反而讓美、日等周邊國家更加感受到威脅，並在防長會談等場合公開批判中國的軍事行為，重申反對任何形式的脅迫。他觀察到中國近期在某些內政議題上採取低調態度，顯示北京當局也在權衡整體形勢，深知當前未必有能力承受開啟戰端的後果。

儘管如此，福建號作為解放軍目前噸位最大的現役艦艇，並搭載先進的電磁彈射系統，象徵中國正式進入「三航母時代」，其戰略威脅不容小覷。

美國智庫「捍衛民主基金會」便警示，中國軍力的快速現代化與擴張是不爭的事實，美方與盟友絕不可對此過度自滿。面對解放軍不斷測試底線的行為，國軍強調將持續運用聯合情監偵手段，對台海周遭動態保持高度警戒並適切應處。

