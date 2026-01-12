解放軍衛星偵照美航艦華盛頓號「趴窩」 渲染亞太監控能力

解放軍「X」帳號「CHINA PLA」發布衛星圖像，稱美國海軍「華盛頓號」航艦在日本橫須賀基地進行維護。展示中國衛星系統的即時偵察與影像處理能力，隨時掌握對手核心資產動態。 圖：翻攝「X」@CHINAPLA1

[Newtalk新聞] 中國解放軍（PLA）近日透過衛星高解析影像，精準監控美國海軍「華盛頓號（USS George Washington CVN-73）」航艦在日本橫須賀基地進行維護，凸顯中國衛星偵察能力的躍進，更在亞太地區軍事緊張局勢下，傳遞出強烈戰略訊號。目前，美國在西太平洋區域僅有「林肯號（USS Abraham Lincoln CVN-72）」一艘航艦維持活躍狀態，凸顯美軍航艦部署局促。

廣告 廣告

根據解放軍「X」帳號「CHINA PLA」11日發布的衛星圖像，自稱拍攝時間為9日，清楚顯示華盛頓號停泊在橫須賀碼頭，艦身周圍有明顯維護跡象，包括艦載機移置與工程設備部署。該帳號強調，此為高解析衛星影像，細節足以辨識艦體結構與周邊設施，間接展示中國衛星系統的即時偵察與影像處理能力。分析人士指出，這類公開發布不僅是軍事透明的展示，更意在威懾美日同盟，證明中國能隨時掌握對手核心資產動態。

中國衛星偵察技術近年來快速發展，涵蓋光學、雷達與電子偵察等多模態系統。據公開資料，中國已部署逾500顆衛星，其中軍用衛星佔比高達三成以上，包括「高分」系列與「遙感」系列，能在低軌道提供亞米級解析度影像。即使在惡劣天候或夜間，中國衛星仍可持續監控亞太敏感區域，如南中國海與台灣海峽。此事件並非孤例，去年9月至12月，「CHINA PLA」帳號已多次發布類似影像，追蹤華盛頓號從南海巡弋到返港維護的全過程，顯示中國偵察網的連續性與深度。

美軍方面，華盛頓號作為美國第七艦隊前進部署航艦，自2025年12月返回橫須賀後，即進入例行冬季維護階段。軍事專家表示，美軍航艦輪換期本屬正常，惟在中國軍事壓力下，無法執行海上任務可能放大區域不穩定風險。目前，美軍林肯號獨力維持亞太空中優勢，支援美日菲等盟國聯合演習。美國智庫指出，中國的舉動或許是刻意測試美軍反應，並展示軍事監控力強化國內民族自信心。

中國解放軍衛星偵察能力的展現，凸顯太空領域已成新戰場。2025年，中國衛星曾近距離拍攝美國軌道資產，距離僅40至50公里，一度引發緊張。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

楊宏基觀點》示範？警告？美軍教科書等級「斬首行動」 台灣恐怕不是旁觀者而是劇中人

抵銷中國稀土出口武器化威脅 日本政府探勘船今出發前往南鳥島