解放軍規模最大圍台軍演！歐盟英美法德各國反應一覽

中國解放軍東部戰區自29日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習，對區域穩定造成嚴重威脅。

總統賴清德31日上午主持將官晉任授階典禮時表示，國軍官兵在第一時間投入兵力，以快速應變、以變制變以及反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證了平時訓練的成果。他強調，中國對台軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海的侵擾行動顯示，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域穩定帶來高度不確定風險，也影響全球航運、貿易與和平。

海委會主委管碧玲31日凌晨在臉書透過照片證實，海巡艦艇緊緊監控驅離中國海警船，同時維持航道自由通行，讓兩艘商、貨輪正常航行在同框海域。她強調，中國宣稱要域封控，但台灣維護自由航行，中華民國台灣海巡才是台灣海域唯一的執法者。

管碧玲指出，軍演期間中國大加宣傳封鎖四個港口等說法都是不折不扣的謊言。她說明，海巡署在演習期間重點執行三項任務：維持海域堅定執法權、確保航行安全與民生秩序、防止灰色地帶行動升高為衝突事件。面對中國海警特別錄製台語廣播惡言相向，海巡同仁以文明素養用中英文廣播詞理性回應，成功避免情勢升高。

國際社會對此次軍演表達嚴重關切。歐盟對外事務部發表聲明指出，中國軍演進一步加劇兩岸緊張，危及國際和平與穩定。歐盟強調台海和平穩定對區域及全球安全繁榮具戰略重要性，反對任何單方面改變現狀的行為，尤其是透過武力或脅迫手段。

英國外交部呼籲各方保持克制，避免採取可能損害和平穩定的進一步行動。法國外交部表達關切並呼籲避免升高情勢。德國外交部指出軍演正在升高緊張局勢並危及台海穩定。日本已向中方表達關切。

美國內部釋出不同層次訊號。民主黨籍眾議員史丹頓表示，若中國認為軍演能嚇阻華府對台支持，顯然誤判美國決心。共和黨籍參議院軍事委員會主席韋克爾呼籲美國緊急行動，加速生產支持對台軍售。菲律賓、韓國也相繼表達關切，呼籲透過對話解決分歧。

賴清德期許國軍幹部以更高標準帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能，從平時戰備整備到各項即時應處，都能做到決策迅速、指管順暢、協同到位，成為可恃、可靠、可持續的防衛戰力，確保國家安全與人民福祉。

