解放軍警告日本：全國恐淪戰場 胡錫進稱「前所未有」

日本首相高市早苗近日發表「台灣有事，就是日本有事」言論，觸動中國敏感神經。（圖／美聯社）





日本首相高市早苗近日發表「台灣有事，就是日本有事」言論，觸動中國敏感神經。中國除提醒公民近期暫勿前往日本外，中共中央軍委機關報《解放軍報》昨（16）日更警告，若日本武力介入台海，「全國都有可能淪為戰場」。對此，前《環球時報》總編輯胡錫進表示，「這一警告是前所未有的」，意味重大信號。

《解放軍報》昨日發表專欄文章《叫囂武力介入台海局勢只會把日本引向不歸歧途》，指出高市早苗拒不撤回錯誤言論，成為日本首位明確表態可能武力介入台海的在任首相。文章警告，「日方種種錯誤舉動，甚至叫囂武力介入台海，只會把自己引向不歸歧途。」

《解放軍報》進一步嚴肅警告，如果日本武力介入台海，國民與國家都將因政府極度危險且錯誤的決策而陷入災難，不僅會「惡化自身周邊環境」，若日本一意孤行、再次與中國為敵，只會加劇中國對日本對外戰略的警惕，「全國都有淪為戰場的風險」，甚至可能「再次被釘在歷史的恥辱柱上」。

《解放軍報》警告，若日本武力介入台海，「全國都有可能淪為戰場」。（圖／翻攝自@包容萬物恒河水微博）

對此，胡錫進分析表示，「這一警告是前所未有的」，並指出若高市早苗一意孤行，拒絕撤回錯誤言論，中方仍有進一步施壓的手段，包括外交與經濟制裁。

胡錫進指出，中日實力懸殊，中方在台海地區可對高市政府施加的壓力龐大，且危機升級過程可成為未來可能武力解決台灣問題的某種預演。他預測，「高市早苗可能會繼續硬撐一段時間」，但危機無限升級對日本不利，也非日本社會所樂見，「作為議會少數黨的首相，將經受不起中日外交危機的驚濤駭浪。」

胡錫進最後直言，高市早苗在台灣問題上冒進，狂妄挑釁中國，已「一腳踢在了鋼板上」，事實上，「她已經騎虎難下，情勢的發展對她的政治命運兇多吉少。」

