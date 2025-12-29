解放軍跨年前突來亂！今宣布「正義使命-2025」軍演，要包圍台灣。圖/ 翻自微博

中共解放軍東部戰區今（29日）宣布，自12月29日起在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，宣稱要「包圍台灣」。演習範圍涵蓋台灣海峽、台島北部、西南、東南以及台島以東海空域，動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，執行代號為「正義使命-2025」的聯合作戰演練。

東部戰區新聞發言人施毅，今宣布自12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

廣告 廣告

施毅還稱：「這是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。」但解放軍方面並未說明演習將持續多久。不過稍早東部戰區、中共海事航警預吿從12月30日08時至18時軍演時間，包括海域座標，提醒在此期間，任何船舶禁止駛入。因此外界推測，這次軍演至少維持兩天或超過兩天以上。



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／中國版聖誕老人「中西合璧」 網驚：這是鰲拜吧！

41J肉聲／中共小粉紅在東京機場瘋喊「台灣屬於中國」 對台客大罵：搞清楚再出國

我爸是麻原彰晃！ 當殺人魔之女30年：求學之路屢被歧視、交不到朋友