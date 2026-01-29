解放軍軍心動搖? 軍方爆料「不願攻打台灣」盧比歐緊盯張又俠事件

近日，多名接近中共軍方的知情人士透露，中共中央內部對是否對台動武存在長期且根本性的分歧。 圖：翻攝新華網

[Newtalk新聞] 近日，多名接近中共軍方的知情人士透露，中共中央內部對是否對台動武存在長期且根本性的分歧。據悉，中共軍隊內部普遍反對發動戰爭，認為一旦開戰將造成大量傷亡，並帶來整個軍種的消耗風險。

據《大紀元新聞網》今 ( 29 ) 日報導，一名不願具名的軍方人士對媒體表示：「平時圍著台灣轉兩圈、展示武力可以，但真要打起來，沒人願意承擔這種決策後果。」他指出，習近平推動對台軍事選項更多出於個人政治考量，而非軍方專業判斷。南方某戰區軍官王先生也指出，類似「統一台灣」的戰略更多是政治意圖，「真正打仗，死的都是普通百姓的孩子」。

此外，多位受訪軍方人士認為，中共當前軍隊後勤與醫療能力難以支撐大規模軍事行動。福建廈門一名醫院醫務人員表示，當地血液供應本就緊張，若爆發大規模衝突，現有醫療體系恐無法承受。整體來看，軍中反戰情緒濃厚，高層政策難以落實。

多位受訪軍方人士認為，中共當前軍隊後勤與醫療能力難以支撐大規模軍事行動。 圖 : 翻攝自蔡孟軒.TW（資料照）。

在政治層面，中共中央軍委副主席張又俠與中央軍委委員劉振立近期遭到清洗，引發國際關注。美國國務卿盧比歐在參議院外交委員會聽證會上表示，這是中共長期清洗軍隊領導人的模式之一，美方正密切關注中國局勢。他指出，中共近年來增加軍費開支的同時，也滋生了軍方腐敗，部分高級將領因貪污或對習近平權威產生對抗而成為清洗對象。

近日，中共中央軍委副主席張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立落馬，引發中共軍隊內部前所未有的震盪。 圖：翻攝自@whyyoutouzhele

分析指出，張又俠作為軍中排名第一的副主席，握有廣泛的戰略權力，從人事晉升、預算分配到戰略制定幾乎涵蓋所有軍事事務，是少數能在現實中對習近平形成挑戰的人物。清洗事件反映出中共領導層希望透過政治忠誠控制軍權，同時加劇了軍中對武力攻台的抵觸情緒。

軍事學者指出，美國在多個地區持續展示軍事行動，對中共當局形成實質威懾；內外壓力累積下，中共高層的政策傾向更多依靠政治手段而非軍方專業意見。受訪人士普遍認為，當前以武力實現台海統一的方案，在內部軍心動搖與後勤限制下，難以真正付諸實施。

