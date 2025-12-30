解放軍軍演不是即將動武的前奏！汪浩掀開中國內情：對內的政治秀

記者李鴻典／台北報導

共軍宣布新一波環台軍演，並將進行實彈射擊。作家汪浩說，共軍的圍台軍演，看似對外恫嚇，實則是一場對內的政治秀。在經濟下行、失業壓力升高、民怨積累的背景下，北京需要一個外部敵人來轉移矛盾。

汪浩說，共軍的圍台軍演，看似對外恫嚇，實則是一場對內的政治秀。（圖／翻攝自汪浩臉書）

共軍東部戰區宣布，台北時間29日起在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。30日在台灣周邊5個海空域範圍進行實彈射擊。

對台軍演是為了挽救共軍？汪浩今（30）天分析指出，共軍的圍台軍演，看似對外恫嚇，實則是一場對內的政治秀。在經濟下行、失業壓力升高、民怨積累的背景下，北京需要一個外部敵人來轉移矛盾；軍演的第一觀眾，未必是台灣，而是中國國內與體制內部。

汪浩說，共軍軍報近期罕見使用習近平「挽救軍隊」的說法，又點名多名高階將領涉案，透露共軍高層貪腐已深刻侵蝕戰力與紀律。東部戰區換將後迅速高調操演，與其說是軍事準備，不如說是向內證明三件事：指揮鏈仍有效、整肅後可控、對習忠誠高於一切。軍演成了檢驗服從、穩定軍心的工具。

對外，北京把軍演包裝為回應美台互動，實際卻是在試探美國底線、同時對日本劃線示警。然而頻繁軍事動作並未削弱區域國家的警覺，反而促使防衛調整加速，威懾效果存疑。

汪浩提到，更重要的是，這種「日常化」軍演降低了衝突門檻，讓風險被噪音化。對台灣而言，必須看清其政治本質：不是即將動武的前奏，而是威嚇與內控並行的治理手段。真正的危險，不在某一次演習，而在把軍事展示當作治國常備選項的體制邏輯。

作家顏擇雅則說，大家記不記得2022年秋中共二十大換屆時，重要外媒啦、海外華人中共專家啦全都有給出一份政治局常委預測名單，但全都猜錯了，只有汪浩100%完全正確？那件事讓她相信，雖然一大堆專家都有牆內重要消息來源，但是汪浩的來源特別不簡單，他個人的研判力也不簡單。

顏擇雅表示，這次，關於中共軍演「日常化」，當然100%相信汪浩的解讀。

