解放軍軍演封鎖我國「4港口」？ 海巡否認 還曝中共昨日早有動作

中共解放軍東部戰區宣布進行「正義使命-2025」圍台軍演，框定五大區域，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控等科目。有中國官媒報導，解放軍已抵近封鎖基隆、台南、高雄、花蓮四個港口，對此海巡署親自回應「沒有」，也透露昨日就偵控到2艘中國海警船在東部海域做異常停留，有特別留意警覺。

《環球時報》報導指出，中國海警出動多艘艦船，重點扼守台島北部、台島西南、以及台島以東三個方向海上通道，且抵近封鎖基隆、台南、高雄、花蓮四個港口。海巡副署長謝慶欽回應並無封鎖港口一事，目前共有14艘中國海警船在台灣和金門烏坵、馬祖、東沙離島附近海域，都在我國限制水域線上，距離領海基線24海浬，幾乎是貼著線上航行。海巡署1對1對應監控，並強勢驅離，目前仍持續進行中。

廣告 廣告

中國官媒報導，解放軍已抵近封鎖基隆、台南、高雄、花蓮四個港口。圖／翻攝自Weibo＠環球時報

不過海巡署已在昨日偵控到2艘中國海警船在東部海域做異常停留，因此有特別留意和警覺。因此海巡在今早7:30就把所有艦艇布置完畢，待命艦艇也候命支援，海巡署也強調一切都在掌控中，請國人放心。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

國防部共偵獲艦船28艘、共機89架 海巡署：嚴密監控並強制驅離

中圍台軍演 民航局譴責：明將發布臨時危險區

中共突圍台軍演 國防部公布最新畫面「監控共軍殲16戰機」