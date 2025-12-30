解放軍軍演更多細節 : 創紀錄近身鎖台邁向「實戰預演」，「兩岸擦槍走火可能」升高

解放軍於12月30日上午9時在福建平潭島（距台灣新竹僅140公里）實施遠程火力實彈射擊。 [AFP via Getty Images]

中國解放軍東部戰區於2025年12月29日無預警宣布發動代號「正義使命-2025」的環台軍演，涵蓋台灣海峽及周邊北部、西南、東南及東方五大海空域，引發國際關注及區域緊張。演習進入第二天，尚未宣布結束時間。

今晨，解放軍於上午9時在福建平潭島（距台灣新竹僅140公里）實施遠程火力實彈射擊。隸屬於福州市的平潭島近年來已成為旅遊熱點，這裡與台灣新竹距離僅140公里，是中國大陸距離台灣島最近的區域。

法新社記者捕捉到多枚火箭彈發射畫面，中國當地民眾亦在微博上傳相關影片，凸顯演習的近距離威脅性。根據法新社報導，平潭島發射的疑似PHL-191箱式火箭炮，使用300-370毫米彈藥射程達150-370公里，甚至可延伸至500公里戰術導彈範圍。這一發射顯示了解放軍陸地火力覆蓋台灣北部海域的能力。

對此，解放軍東部戰區強調，此次重點演練海空戰備巡弋、綜合制權奪取、要港要域封控及外線立體阻嚇等科目，艦艇與機群多向抵近台灣本島，諸兵種聯合突擊，旨在檢驗聯合作戰實戰能力。

中共在2022年時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi， 裴洛西）高調訪台後不久首次實施「圍台」軍演，此後類似環台軍演不斷，至今已是第七次。此次演習規模、使用的武器及外宣論述，甚至台灣此次高調明確地回應對岸，都與過往有所不同。有專家表示，此次軍演劃設的五個演訓區，直接涵蓋台灣12海里領海與領空基線邊緣，為2022年佩洛西訪台後最逼近台灣的一次行動。

此外，演習時機正值中日因日本首相高市早苗「台灣有事」言論交鋒未歇，美國特朗普政府亦剛批准逾110億美元對台軍售，北京彼時便警告將強力反制，此次行動被視為對美日釋放強烈政治與軍事訊號。

台灣國防部智庫「國防安全研究院」助理研究員鍾志東博士向BBC中文分析，歸根結底，軍事演習屬於「灰色衝突」的運用，本質上是用來施壓對手並同時進行大規模的外宣，而這次中國在外宣方面的投入大幅上升且極為積極。相較以往主要由國台辦與外交部主導，這次解放軍東部戰區的角色明顯升高，他們透過精準的用詞如「三個升級」（軍方人士稱美台勾連性質惡劣，出現金額、性質、體系「三個升級」）解釋演習目的，並發布海陸空無人載具的軍事影片，這是相當新穎的部分。

鍾志東認為，比起過往，演習範圍更為逼近台灣領海與領空，尤其在台灣南部屏東半島南端，操演區已壓迫到12海里邊緣。這明顯是一種壓力測試與挑釁，同時試圖將金馬澎湖列島納入威脅範圍內，模擬全面封鎖情境，進一步擠壓台灣的戰略生存空間。

從軍事層面分析，台灣「國防安全研究院」國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲向BBC中文解釋，此次演習首先突出「準封鎖」的演訓，目標在實際封鎖台灣國際航線，時間長達10小時，影響941航班，10萬人。再者是以聯合制權為戰略，亦即制海、制空、制電磁權，更接近實戰。最後則是以「外線立體」懾阻，意指「拒止戰略」（Denial Strategy）細部化，從海上、空中、水下立體將台灣包圍，阻絕援軍。

蘇紫雲向BBC分析，解放軍航艦未參加原因在於山東號是作為預備隊坐鎮南海、而他認為福建號未具完整戰力、加上遼寧號才剛結束遠海常行演訓。「這些航艦可作為後續演習之籌碼，不需一次用掉。」

鍾志東則向記者表示，值得注意的是，此次東部戰區首次透過影片，強調無人載具在軍演上的角色及訓練，他認為無人載具若配合中國在台灣佈下的「第五縱隊」（即間諜網絡），在戰爭中將能對台灣軍隊造成更隱蔽且精準的打擊，進一步模糊戰時與和平時期的界線。

鍾志東也向BBC強調，東部戰區人事案剛在12月發布不久（包括楊志斌升任司令），隨即展開此演習，並少見地由解放軍主動對外高調宣示演習論述及細節，他認為這無疑是向國際社會喊話：中國解放軍的內部改革或清洗不會影響其軍事力量的穩定性，以及對台行動的持續準備。

轉向「近身封鎖」——最貼近台灣的演習

此次軍演的最大看點或者新鮮之處，在於其操演區的極端逼近性。根據公開資料，中共發動的五個海空域行動直接貼合台灣領海基線邊緣，尤其是台灣恆春半島南方區觸及台灣12海里領空與領海基線。有分析稱，這象徵北京正從「遠距示威」轉向「近身封鎖」的戰略升級。

以往軍演，如2024年「聯合利劍」或2025年4月「海峽雷霆」，多維持在台灣外圍20-30海里外，留有緩衝空間以避免直接衝突觸發；此次則首度將演訓區嵌入台灣領海，模擬全面封控要港，並以福建平潭島實彈射擊作為「火力門檻」，測試台灣的反應極限與美日介入門檻。

有分析稱，這一變化標誌中國從「認知威懾」邁向「實戰預演」，意在驗證「不開第一槍」卻能癱瘓台灣補給線的灰色地帶戰術，進而為潛在封鎖或登陸鋪路。

就北京立場來看，中國國防大學教授張弛（Zhang Chi）向《環球時報》分析，此次操演區比以往更靠近台灣本島，艦機從多向快速逼近，形成三面包圍態勢，北部兩區針對關鍵港口封鎖信號，南部兩區鎖定「台獨」核心區並切割主要海運路線，東部區則阻斷外部勢力支援通道，清晰傳達依賴外力追求「分裂」將走入死胡同。 他強調，這一部署高度針對性，與之前演習的模糊範圍不同，凸顯解放軍阻斷外來干預的能力。

另一方面，中國國防大學教授孟祥青（Meng Xiangqing）在央視國際台CGTN評論，此演習代號「正義使命」強調行動的合法性與合理性，「正義」彰顯國內外法理依據，「使命」則突顯捍衛國家主權、反對「台獨」分裂與外部干涉的莊嚴職責，與以往代號如「聯合利劍」僅強調工具性打擊不同，此次更具政治與軍事雙重指向。

台灣國防部發布的解放軍在台灣周遭的動態 [台灣國防部]

許多專家亦警覺此一轉變，認為與以往演習相比，「正義使命-2025」更強調實彈封鎖而非僅巡弋，意在測試台灣的即時反制與美日聯動。

美國史丹佛大學軍事專家梅慧琳（Oriana Skylar Mastro）先前便分析中國軍演趨勢已經朝包圍壓迫戰略前進，她認為北京正透過更緊密的封鎖區建構「常態化威脅」，規避美軍快速介入。

鍾志東亦同意中共解放軍在台海的行動越來越具攻擊性，此次操演範圍的逼近不僅加劇了區域緊張，也提高了兩岸擦槍走火的可能性。他向BBC說明，隨著演習距離與範圍對台灣領土的縮短與進逼，「任何意外與誤判都可能引發不可逆轉的衝突，這對印太地區的穩定構成嚴峻挑戰。」

此次解放軍演習以「內控外驅」為主旋律，分析稱意在向與台灣關係緊密的美日發出訊號。 [PLA]

多兵種融合的「戰備常態化」

另一焦點在於此次軍演的實戰化程度，譬如，東部戰區動員陸海空、火箭軍及海警等「全域力量」，以平潭島PHL-191火箭炮為核心，發射300-370毫米彈藥，射程覆蓋台灣北部海域達150-370公里，甚至可延伸至500公里戰術導彈範圍。這不僅是火力展示，更是「聯合突擊」的模擬：艦艇多向抵近台灣本島，機群奪取制空權，海警封控要域，火箭軍提供遠程火力支援，旨在檢驗「一體化聯合作戰」的效能。

有專家稱，此次中共則首度將「第二海軍」（海警）納入核心，模糊軍民界線，演練「灰色封鎖」轉成「紅色突擊」的無縫銜接。此轉變的深層意涵，在於北京正加速「戰備常態化」。

路透社報導指出，北京的演習「日益模糊常規訓練與戰爭預備的界線」，此次PHL-191的實彈射擊，即是對台灣防空網的「壓力測試」。中國軍事專家傅征南向CGTN分析，此次美國對台軍售從過去防禦武器轉向主導攻擊性裝備，如整合台灣戰鬥系統的戰術網路與態勢感知套件，將台灣軍力轉化為美軍前線延伸，大幅提升中美直接對抗風險，北京因此以聯合突擊回應。

台灣海巡署則在今日發布聲明表示，全程緊盯中國海警船的動態，確保後者「無法騷擾台灣內外航行船舶」。對於違法進入台灣水域的中共海警船，將採一對一方式並航監控、強勢驅離。

台灣一反過往「監控中」的低調回應

許多分析稱，此次解放軍「圍台」演習，對外發出的政治訊號可謂「多線施壓」——從時機上鎖定美國對台破紀錄軍售及日本新內閣「台灣有事」的評論。中共轉向系統性的反制，以軟硬兼施嚇阻台灣。中國解放軍軍事科學院研究員王文娟向環球時報表示，演習明確釋放出謀「獨」越甚，大陸鎖台越緊的訊息，破除台獨勢力認為「大陸不會真打」的迷思。

但是，台灣官方的反應，也相較過去低調或被動的監控對方行動，轉為更為明確反擊。

譬如，台灣國防安全研究院鍾志東向BBC強調，此次台官方的反應值得特別注意，因為台北顯示出更為明確且積極面對挑戰的決心。他說，台灣軍方不僅提升至一級戰備，還透過成功級驅逐艦「班超」號使用火控雷達鎖定共軍艦艇，並公開播放廣播警告。「這是過去軍演中較少公開披露的細節，反映台灣正面迎接挑戰的姿態。」

鍾志東又向BBC解釋，更明確的訊號來自台灣國防部長直截的回應稱若共軍進入台灣12海里領海，將視為「第一槍」入侵行為，「台灣有權利進行回擊」。鍾志東向記者說，這不僅強化了防禦的法律依據，也向北京與國際社會傳遞台灣「不退讓」的訊號，與以往的被動監控形成對比。

12月29日，平潭岛附近的中国大陆船只 [Getty Images]

不過，鍾志東特別強調，美國的立場將直接影響周邊國家及歐盟的表態——他認為，目前美國也尚未特別譴責此次軍演，總統特朗普（Donald Trump，川普）言稱「不擔心」此次軍演甚至還說過去有更大規模類似軍演，似乎有意淡化其威脅性。

「這本身就很耐人尋味。」他說。

台灣前行政院政務委員張景森也在台媒投書稱，中共演習並不是演戲，或只是在恫嚇台灣人民。他說，演習是實戰的「帶狀壓縮」，軍事演習是戰爭的「壓力測試」，他認為台灣政府不應該再淡化對岸演習為政治演出，「把軍演當演戲，換來的不是和平，而是致命的鬆懈。戰爭從不等待觀眾準備好，它只會挑選那些還在睡夢中的人下手。」

台灣在野黨國民黨主席鄭麗文則稱，此次中共軍演造成區域緊張，責任是賴清德政府對北京不斷挑釁，目的在台灣製造恐慌及「亡國感」收取政治利益。