解放軍軍演 福建海警同步在台周邊、馬祖附近海域「執法巡查」

大陸解放軍今（29）日上午無預警宣布圍台軍演。大陸海警局午間再宣布，福建海警編隊在台灣島周邊鄰近海域及馬祖、烏坵附近海域展開「綜合執法巡查」，並強調這是「依法管控」。

大陸海警稱在台周邊及馬祖、烏坵附近海域展開執法巡查。（示意圖／翻攝微博@中國海警）

根據大陸官媒《央視新聞》，大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，12月29日開始，福建海警組織艦艇編隊位台灣島周邊鄰近海域及馬祖、烏坵附近海域展開綜合執法巡查。朱安慶表示，這是按「一個中國」原則依法管控台灣島及其附屬島嶼的實際行動。

今日上午7時半許，解放軍東部戰區新聞發言人施毅宣布，12月29日開始，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台灣島北部、台灣島西南、台灣島東南、台灣島以東，組織「正義使命-2025」演習。

施毅強調，此次演習重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台灣島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

施毅聲稱，這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

另外，解放軍還宣布將於明（30）日早上8時至下午6時，在台灣周邊已公布的海域和空域範圍進行軍演與實彈射擊。

