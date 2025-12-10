解放軍近期騷擾日韓 賴清德批非常不恰當：中國應體現大國責任

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

針對中共解放軍連續幾天在日本、南韓周邊進行軍事騷擾、升高區域緊張的情勢，總統賴清德今（10）日指出，這是非常不恰當的行為，我國堅定反對用暴力或脅迫的方式，改變區域的和平穩定的單邊行為，他並呼籲中國體現大國責任，因為和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須要靠各方來促成。





今早9時5分，賴清德與立法院長韓國瑜同場出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，並於會前短暫接受媒體聯訪。

針對中國近期對於日韓的軍事騷擾，賴清德表示，「這是非常不恰當的行為，我國堅定反對用暴力或脅迫的方式，改變區域的和平穩定的單邊行為，我們也呼籲中國應該要體現大國的責任，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須要靠各方來促成，中國同樣有責任」。

賴清德強調，為了維護台灣的安全以及台海和平穩定，我國將堅定維持現狀，也會提升我國國防力量，和區域民主國家共同維護區域的和平穩定跟繁榮發展。







