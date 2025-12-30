「解放軍這軍演連隔離都不能算！」蔡正元笑：還不如在委內瑞拉的美軍

中國29日起發動圍台軍演，雖然引起國內外關注，不過並沒有對股市等造成太大影響，29日指數甚至還衝上新高，今日則是下跌103.76點。而前立委蔡正元在節目《頭條開獎》直言，這場軍演本質就是解放軍要傳遞訊息用的，沒有那麼嚴重，「不是我在開他玩笑，這還不如美軍在委內瑞拉外海擺的陣勢！」​

​蔡正元表示，中共用這場軍演向3個人傳達訊息，就是美國總統川普、日本首相高市早苗與總統賴清德。一是警告川普對台111億美元軍售案，二是針對高市早苗表示「台灣有事」、不排除介入台海，所以直接在日台之間的北部演習，就是跟日本說「我就演習給你看，看你能不能過來。」



廣告 廣告

​​蔡正元說，軍演就是給這3人看的軍力示威，而以目前來看，外媒解讀現在解放軍出來講話的人位階都不高，表示「這不是什麼重大的事」，共軍也不是出來畫個兩張圖就能威嚇到誰。

蔡正元認為，「而且這場演習算大規模嗎？不算，真的不算」，所以台灣股市的判斷沒錯，這場軍演的性質只是用來傳遞警告，美國、日本政府大概都只會出來講兩句話，向中共表示「有收到訊息」應付一下就好，「就沒有那麼嚴重，大家不用那麼緊張。」

蔡正元說，「解放軍這個態勢，不是我在開他玩笑，還不如美軍在委內瑞拉外海擺的陣勢，那才叫真正的封鎖，解放軍這個連隔離都不是嘛！」

更多風傳媒報導

