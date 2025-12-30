解放軍連2天圍台軍演 韓外交部首發聲！籲「維持台海和平穩定」

大陸解放軍自昨（29）日展開「正義使命-2025」圍台軍演。對此，南韓外交部今（30）日表態，呼籲台海兩岸透過對話與合作，推動關係和平發展。與此同時，南韓外交部也重申，政府對台立場並未改變。

解放軍連2天發動圍台軍演。圖為東部戰區今日釋出兩棲攻擊艦編隊在台灣島以東海域演練的畫面。（圖／翻攝微博@ 東部戰區）

根據《News1》報導，南韓外交部發言人朴一今日在例行記者會上，針對北京圍台軍事演習作出回應。朴一稱，「政府期盼台灣海峽的和平與穩定能繼續維持，並期待兩岸關係能透過對話與合作，朝和平方向發展」。

朴一又強調，南韓政府對台灣問題的基本立場沒有任何改變，未來將密切關注相關局勢發展，以維護朝鮮半島的和平與穩定為最優先考量，同時致力於透過外交管道增進國家利益。

圖為我國軍一架幻象2000戰鬥機今日飛抵空軍新竹基地。（圖／美聯社）

解放軍昨日無預警宣布圍台軍演。東部戰區發言人施毅聲稱，這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

對台軍演今日進入第2天，東部戰區陸續通報演習內容。今早曾指出，組織驅護艦、殲轟機等兵力，在台灣島南北兩端相關海域展開多科目演練，檢驗海空協同、一體封控能力。

隨後，東部戰區發言人李熹宣布，陸軍部隊今日上午9時對台灣島北部相關海域，實施遠端火力實彈射擊，「取得預期效果」。稍早，東部戰區又稱在台灣島以東海域，組織兩棲攻擊艦編隊、驅護艦編隊、無人機等兵力進行演練，檢驗編隊協同、體系作戰、精打擊要能力。

