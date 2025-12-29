解放軍週二08-18時"圍台軍演" 亂海空交通.漁民作業

政治中心／綜合報導

中國單方面宣布30號，早上8點到下午6點在台海周邊進行"圍台軍演"，讓預訂的飛機、船艦航班大亂，交通部仍在盤點影響、找替代航線，旅遊達人預估至少有6萬多名出入台灣的旅客因此被延誤班機，甚至連漁民30號的捕撈也都被影響。

漁船緩緩進港，把捕撈到的白帶魚送上岸，台灣東北部海域正值捕撈季，中國解放軍東部戰區突發宣布，30日上午八點到下午六點在台灣海峽周邊展開實彈射擊，範圍幾乎把整個台灣都圍住。

基隆區漁會人員：「中國東部戰區將在明日12月30日，0800到1800在台灣周邊，開展一系列的聯合軍事行動，請各船隻遠離射擊區以策安全。」

基隆漁民：「太恐怖了啦太可怕了，演習那個炸彈打過來怎麼辦，（你這兩天還是會出海嗎？）對啊，不然怎麼辦為了生活啊。」

澎湖漁民：「知道就避開啊，不去軍演的海域抓就好了，阿共那個就是亂來啊阿共。」

澎湖漁民：「我怕跑不及等一下子彈飛過來。」

中國這回圍台軍演比起2022年那次，範圍更廣，透過地圖看匡列的禁制區，僅留下4個開口讓飛機、船班出入台灣，包含往北飛日韓的班機、往西南飛香港跟東南亞的班機，都得繞道；而本島和離島金馬澎的班機全面受影響。

交通部長陳世凱：「找替代的航路，當有替代的航路時，我們的影響就可以降到蠻低的，那不過流量的部分，或許會有些影響，影響有多大我們還在盤點中。」

行政院指示下，交通部持續盤整、尋找替代海空路線、確保航行安全，要國人面對中國單方面挑釁，相信政府的準備。根據桃園機場預報的出入境、轉機人數，至少有6萬4000多名旅客因此被延誤。

航旅達人傑西大叔：「從2022年類似規模的軍演來看，可以預期航班明天可能會出現，60到120分鐘不等的延誤，部分航班可能延誤會超過2小時以上。」

軍演消息宣布後，關注飛航的FlightRadar24在台灣南部偵測到一架美軍偵察機現蹤墾丁外海；另一個網站DefenseIndex也掌握到日本保安廳的巡邏機飛入台灣東北部海域。中方單方面挑釁引來美日關注，區域局勢升溫。





