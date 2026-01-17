解放軍釋出弓箭"斬首"影片 專家:政治恫嚇為主

政治中心／綜合報導

美國總統川普，先前對委內瑞拉總統馬杜洛發動"斬首"行動，引發全球關注，中國解放軍也以無人機搭配弓箭，完成"斬首"演練，專家認為雖然弓箭不會發出噪音，這也代表中方軍隊能力有限，要想對台灣發動斬首困難度高，政治恫嚇意圖明顯。

深夜時分，無人機在空中緩緩前進，鎖定目標後，地面特戰部隊用弓箭放倒哨兵，攻堅行動開始。

沒了守衛，特戰隊如入無人之境，陸空配合攻進建築物，兩分鐘內將四名敵軍擊斃，這是中國解放軍釋出的"斬首"演練，時間點就在美國總統川普，抓捕委內瑞拉總統馬杜洛後，外界認為不只回應美方，也有劍指台灣意味，專家這樣看。

廣告 廣告





解放軍釋出弓箭「斬首」影片 專家分析中國意圖「這件事」

中國釋出"斬首"影片，專家直言展現政治恫嚇，但軍事能力有限。（圖／民視新聞）





國防院國防戰略與資源所長蘇紫雲：「特別強調特戰兵以弓箭的方法擊殺守衛，他意圖展現沒有聲音的戰爭，因為弓箭比較不會發出噪音，在這種情況之下，也突顯中共的特戰分隊戰力，可能是比較有限的，因為如果說他想要把這情境，用來影射對台灣的斬首行動，那很可能會失敗收場，在這種背景之下，很清楚的中共的軍事能力有限，他展現就是一個政治上的恫嚇，意圖對台灣形成壓力。」

解放軍釋出弓箭「斬首」影片 專家分析中國意圖「這件事」

美日防長會談，有意將軍演覆蓋範圍延伸到台灣與南海。（圖／民視新聞）

儘管政治恫嚇大於軍事作為，但中方威脅仍不容小覷，美日兩國防長日前舉行會談，會後日本防衛大臣小泉進次郎表示，日美同盟將透過擴大第一島鏈駐軍和實務化軍演。強化遏制侵略能力，美國防長赫格塞斯也提到，"以實力追求和平"是美日同盟重要目標，軍演覆蓋範圍將從日本，延伸至台灣與南海，綠營立委樂觀看待。

立委（民）王定宇：「台灣也應該積極爭取直接，而且實質的參與這樣子的聯合軍演，不僅建立台灣跟各國的合作機制，更是對北京傳遞出一個戰略清晰的訊息，也就是台灣跟世界各國，是一個合作的聯盟。」

台美日強化軍事交流，避免中國誤判情勢，也嚇阻中國進犯野心。

原文出處：解放軍釋出弓箭「斬首」影片 專家分析中國意圖「這件事」

更多民視新聞報導

昔喊「抓我啊」竟一語成讖！《中天》主播「馬德」林宸佑慘遭羈押

「馬德」遭羈押是政治迫害？八炯發文「12字」打臉

林宸佑等6人被收押！四叉貓突曬照「私下同框她」掀議

