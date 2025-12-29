解放軍釋演習畫面！軍演話題在微博後繼乏力
[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區今(29日)突然宣布針對台灣周遭五處海空域實施「正義使命-2025」演習，引發熱議。今早在微博一度多則關鍵字登上熱搜，但在中午過後，儘管解放軍釋出演習畫面，但話題延續程度似乎比不上前幾次演習，就連前十都擠不進去。
中國解放軍東部戰區今日在官方微博帳號釋出本次軍演的宣傳片，並打上解放軍在台灣以東海空域，組織驅護艦、殲轟機等兵力，開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練，檢驗了海空協同、精準尋殲能力等文字，強調首波畫面主要來自台灣東方海域上的演訓。
影片可看到解放軍官兵出勤奔跑畫面，再加上空軍及陸軍車輛深夜動員的影像，但都並未具體描述拍攝時間點。一名身著迷彩服的隨軍記者，站在軍艦艇上對鏡頭說道，「已隨海軍編隊抵達台島以東海域」；中國官媒央視也在下午放上一段宣稱是「正義使命-2025」現場軍演畫面，但與過去軍演時所釋出的畫面相似，無法排除預先拍攝可能性。
在中國解放軍東部戰區今早宣布「正義使命-2025」對台軍演之際，一度有多則話題佔據微博熱搜，但到了中午，僅剩下一則還在前50名榜上，到了下午，儘管中國釋出演習畫面，僅排在20名左右。
從中國微博熱搜可看到，第1由「中國要求徹查中巴公園拆除事件」，中國要求巴拿馬說明為何拆毀「中巴友誼」紀念牌坊，其他多為演藝圈和生活相關消息，甚至連iPhone話題都排在前十名；反倒是鄭麗文回應東部戰區演習的消息相較演訓本身更受關注。
