解放軍開啟軍演成「川習會」籌碼？國安官員分析海上部署持續3到4個：創造有利中共談判條件

中共今（29）日在我國周邊進行軍演，而「川習會」可望明年4月登場，我國安官員分析，未來3到4個月，推測北京會持續嘗試各種宰制島鏈的企圖，每天維持50到60艘船艦的海上部署，威嚇台灣、日本、菲律賓跟南韓等國，創造有利中國談判交涉的條件。

該官員指出，近期中國持續在周邊施加各種壓力，但也開始緩步找台階下，自12月13日「國家公祭日」起，對日從原先緊密的「極限的壓迫」，慢慢轉向文攻、或對內的自我說服，改攻擊前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂擔任台灣行政院顧問，以及零星攻擊日本政要「竄訪」台灣，力道跟先前不成比例，顯示其正試圖淡化局勢。

廣告 廣告

官員表示，近期中國也以「跨國鎮壓」方式，透過中國官媒央視宣稱，拖斷台灣海纜的中國「宏泰58號」貨輪，是台灣民眾操控貨輪走私而意外誤損，想透過不實指控，迴避國際對其切斷他國海纜罪行的高度關注。

官員觀察，《南華早報》、新加坡《聯合早報》近日不約而同操作福建艦與遼寧艦在青島軍港同框可能有雙航艦演練的訊息，也與實際情況相去甚遠，大連海事局發布禁制區的位置約20乘以30公里的平方，然後2乘以5公里的平方，是在進行海上補給船及輕型武器試射演練，卻試圖透過訊息造成區域壓力，彷彿中國軍力快速成長，「大家都很怕我」。

官員分析，明年4月「川習會」可能登場，未來3至4個月，可以推測北京會持續嘗試各種宰制島鏈的企圖，每天維持50到60艘船艦的海上部署，威嚇台灣、日本、菲律賓跟南韓等國；並運用複合式威脅，比如資訊安全干擾、經濟脅迫、訊息操作、內部分化等，以弱化整個島鏈包括台灣在內的嚇阻能力為目標，創造有利中國談判交涉的條件。

至於如何因應？該官員說，我國必須強化國防嚇阻力道，透過軍事採購特別條例最短時間內強化國防戰力，同時要強化對認知戰的拒止，不輕易引用任何中國官方關於台灣的訊息，辨認協作、拒絕採用，讓威權國家的手伸不進來。

該官員並說，比如中國指控「台灣要投資國防是玩火」，如果有人同樣以「玩火」定義國防投資時，就要能分辨這個人不是站在台灣這邊，值得我們去警惕。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

應變中共今圍台實戰軍演！國防部今1630召開臨時記者會對外說明應處作為

中共軍演鄭麗文仍稱「以去北京為優先出訪」...民進黨批國民黨向中國靠攏、危害台灣安全：配合統戰