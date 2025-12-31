解放軍頻演習麻痹台灣社會、範圍「越靠越近」 前藍委預言：再接近就要登陸斬首了

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

中共圍台軍演範圍逐漸貼近我領海基線，還被揚言「圍台鏈條 越勒越緊」，讓不少人都感到擔心，前國安局長李翔宙也憂慮，台灣社會對威脅的麻木，正在失去敏感性。李翔宙分析解放軍「正義使命-2025」軍演正在通過持續的軍事壓力，改變台海現狀，壓縮台灣的生存空間，測試美日同盟的決心；且在過程中看到美國的沉默、日本的矛盾、台灣的適應，讓衝突風險實質上升。

中共圍台軍演範圍逐漸貼近我領海基線，還被揚言「圍台鏈條 越勒越緊」，讓不少人都感到擔心。（圖／鄉民監察院）

外傳國安單位事前對於演習已經掌握，前藍委邱毅今日在《鄉民監察院》政論討論相關議題表示，如果國安單位原來就已經預判解放軍會做軍演，那「賴清德就罪該萬死了」。既然已經國安單位都已經預判了大陸解放軍的演習在即，他還在28號接受三立政論專訪裡面還在挑釁、叫囂，說解放軍實力不夠，所以不敢武統。這就是義和團式的做法，賴清德應該被全民譴責。

邱毅分析，解放軍這一次就是在「圍點」，而且「打援」的很明顯的成功，就「圍點」來說叫「蟒蛇戰術」。從 2022 年裴洛西來台灣的圍台軍演，開始越過海峽中線；現在這一次明顯過了 12 海浬，當年國防部長邱國正講，過了 12 海浬就要「第一擊」，現在只看到國軍應接能力很弱啊；這一次甚至已經逼近領海基線，那下一次就要「內水」了，然後就要登陸了。

邱毅表示，至於「打援」的部分，看看美國總統川普的態度就知道了。川普的說法非常的冷漠，認為這就是 20 年來一般的演習，所以台灣大驚小怪，在美國問他的記者也大驚小怪。所以川普根本沒有把台灣當一回事，他也不認為台灣有什麼地緣政治上的戰略價值。

而對於日本，邱毅說，最麻煩、最頭疼的就是首相高市早苗講「台灣有事，日本要出自衛隊」，行使集體自衛權。那現在台灣算不算有事？至少有三個點已經過 12 海浬：第一個點在鵝鑾鼻的南方，那一個地方 4.7 海浬；第二個在台東的蘭嶼，也差不多是在3、4海浬。另外還有被釋出的一張雙尾無人機跟 101 大樓同框的照片，如果是為真，依照距離推斷，大概雙尾無人機在淡水河口位置。淡水河口離台北的總統府 12 公里，6.7 海浬，所以斬首行動隨時可落實。

邱毅認為，很明顯的這次圍點，台灣已經產生了非常嚴重的安全的威脅。他質疑日本的「集體自衛權」在哪裡？新聞只見到高市在搬家，根本不理台灣。他聽到很多日本的在野黨的議員將要質詢高市，有集體自衛權嗎？都是吹牛、跳票。

邱毅說，所以如果國安高層已經預判了，國軍的適應力還這麼差，就表示台灣如同一個不設防的城市啊，解放軍可以直接的大軍壓境、長驅直入。而且第一個要受影響的應該就是賴清德，可能就被落實了斬首行動。



