解放軍頻秀肌肉 學者研判為展現政治性姿態

中國國家主席習近平日前與美國總統川普通話時，表達「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，學者馬振坤認為，中國先前藉扭曲聯合國2758號決議進行認知操作，但遭到國際社會普遍質疑，由「川習通話」中，可看出中國試圖改以二戰戰後國際秩序取代，作為未來主張擁有台灣主權的論述，我方須思考如何破解。至於解放軍會不會對台動武？馬振坤認為北京當局在軍事上有準備，但尚未看到決定以軍事手段解決台灣問題的政治意圖。

中共發動輿論戰 藉改寫二戰歷史併吞台灣

廣告 廣告

中共近年扭曲聯合國第2758號決議，聲稱「台灣就是中國的一部分」，但在澳洲、荷蘭、加拿大、歐洲議會等國或組織公開譴責中國的作為，且認為該決議並未確立中共對台主權的立場後，中共在聯合國第2758號決議的論述空間逐漸狹窄。

另一方面，中共近年持續爭奪對第二次世界大戰的敘事權，像是將中共與俄國描繪成「主要戰勝國」，強調中共是戰勝納粹德國和日本帝國的核心力量。中共在今(2025)年9月3日舉行「九三閱兵」的同時也紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」，便是以實際行動鞏固這個二戰「新解釋」，欲藉此虛假敘事弱化台灣角色，並讓台灣「合理地」成為中共統治下的一部分。

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤指出，在日本首相高市早苗對「台灣有事」發表「存立危機事態」答詢後，中國在前2週只出現非系統性且混亂的「膝反射」反應，直到「川習通話」，習近平表達「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，可看出中共當局回過神來，在聯合國2758號決議已無說服力的狀況下，改以「二戰戰後國際秩序」的論述取代，作為未來在國際間主張擁有台灣主權的論述，我外交系統必須注意。他說：『(原音)我們的外交系統似乎要針對中國在未來會用從二次戰後秩序重整、台灣是回歸中國這樣的論述，如何去破解才能夠持續鞏固我們在國際社會的生存跟活動的空間。』

美國重整亞太戰略布局 有望壓制中共軍事力量

在軍事方面，馬振坤表示，美國總統川普第二次上任後重新鞏固亞太安全架構，除了加強與日、韓、台、菲的軍事合作，美國軍事戰略也從過往依賴航空母艦「以海制陸」轉向「以岸制陸、以岸制海」，也就是強調第一島鏈的軍事部署。比如美軍駐韓司令布朗森(Xavier Brunson)今年11月就發文表示，韓、日、菲三國並非各自孤立的雙邊關係而是一個彼此相連的網絡，三邊合作有助形成可靠聯合嚇阻力，顯示美軍駐韓不只是保衛朝鮮半島，更是美軍壓制中、俄軍事擴張的最前線。另外，川普政府要求台、日、韓、菲增加部署相關遠程武器，並增加軍事預算，而這是「中共非常不願意看到，因為這確實會壓制其軍事力量向外投射」。

雖然中國近年不斷提高對區域的軍事威脅，但馬振坤從軍事角度分析指出，習近平提出在本世紀中葉實現中華民族偉大復興的國家發展目標，且要在2035年完成現代化軍隊建設、與美國並駕齊驅的階段性目標，而戰爭會消耗軍隊資源，因此「建軍」跟「備戰」無法同時發生，中共若在此時挑起軍事衝突，「最不利的是中共自身」，所以他評估中共當前的軍事行動應只是「政治性姿態」的展現。

馬振坤說：『(原音)到目前為止，我們沒有看到解放軍進行任何真實的軍事衝突準備，因為一支軍隊要出去演習繞一圈跟真的要作戰，那個後勤準備動員是不一樣的，後勤準備動員還包括你沿海基地或省分的這種管制動員、物資及人員的集結等等，這個在現在的衛星科技的監視之下是一覽無遺的。所以我們可以說，目前中共拉高對日本的軍事姿態是一個政治宣示，其目的表面上是對日本，但事實上是針對以美國為主導的整個亞太戰略秩序調整的相關國家，包括川普、日本、韓國、台灣、菲律賓政府。』

武力犯台？ 軍事有準備 尚未看到政治意圖

另外，根據美國「美中經濟與安全審查委員會」報告，中共預計在解放軍建軍百年的2027年前具備基本侵台實力，隨著時間逼近，外界也相當關心中共解放軍是否會對台動武。

對此，馬振坤認為「中共在軍事上是有準備的」，但他從習近平或中共中央的公開聲明分析，「目前並沒有看到中共北京當局決定採用軍事手段解決台灣問題的政治意圖」，因此台灣無需過度恐懼。

不過，馬振坤也強調，解放軍攻台與國軍防衛作戰準備是「互動的過程」，也就是台灣應該要持續增加相應的國防經費與軍事投資，才能夠讓中共持續處於「還沒準備好」的狀態。

事實上，這也並非是指台灣與中共要進入「軍備競賽」，馬振坤解釋，解放軍一年軍費達7,000多億美元(近新台幣22兆)，而台灣明年國防預算才要提升到新台幣7,000億，兩者差距相當懸殊，因此台灣只要稍有鬆懈，就會讓兩岸軍事力量差距進一步被快速拉開，進而讓解放軍取得攻台自信。馬振坤並強調，「國家安全是不分黨派的，這艘船要先確保它不沉，不沉以後大家再來討論有什麼不一樣的政策讓民眾來做選擇」。(編輯：許嘉芫)