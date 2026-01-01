解放軍頻越中線、圍台演習 羅智強：賴清德棄守台海縱深

解放軍東部戰區無預警發動的「正義使命2025」圍台演習，在2025年最後一天落幕。對此，國民黨立委羅智強指出，民進黨執政後解放軍機頻繁跨越海峽中線、舉行圍台演習，痛批賴清德棄守台海縱深。

「正義使命2025」演習12月29日概況。 (圖/國防部)

羅智強31日在臉書貼文寫道，昨天他發言說，馬英九總統執政能守住海峽中線，但賴清德總統執政卻不行，民進黨民代馬上護航跳腳，說2011年Su-27就跨越海峽中線，還說手機就能查、罵他騙人。

羅智強表示，真的勸民進黨別把兩岸衝突當政績，更不要喪事喜辦來打政治口水戰，要吵這題？套句網路用語，你要確欸？

(圖/中天新聞)

羅智強指出，連國防安全研究院公開報告都指出，「2011年Su-27共機，在攔截由台灣海峽南向北飛目的地為琉球的美軍U-2型偵察機時，踰越海峽中線，為時2分鐘。此次屬於誤闖，而非蓄意之行為」，該報告還說，跟2019年蔡英文執政時首度飛過中線相比，2019更具計畫跟針對性，2011只是誤闖。

羅智強表示，民進黨執政後，大陸機艦三天兩頭越中線，光昨天單日就創下130架次紀錄，馬當8年總統1次誤闖，跟蔡、賴當政中線被無視，嚴重度是可以相類比的嗎？過去3年半以來，大陸7次圍台軍事演習，飛彈從台灣正上方飛過、實彈火箭射到24浬內，民進黨政府都只會「惦惦」，置人民安危於險境。

羅智強質疑，民進黨執政執掌國家資源，有做了什麼反制努力？有做到什麼折衝樽俎來減低風險？無論從國際關係或戰爭理論，還是最直接的人民心理感受來看，台海從被對岸「切香腸（指透過不足引發全面衝突的動作逐步改變現狀，最終累積成重大戰略優勢）」，切到至今被侵門踏戶，我國卻毫無有效阻滯方法，這就是兵兇戰危。

大陸「正義使命2025」演習，長程火箭彈落在台灣北部外海演習區。 (圖/央視)

羅智強指出，連彼此是戰略頭號對手美、中，都曉得要「川習會」，有「對話交流減少誤判、降低風險」的必要，我們卻是斷絕往來，動輒嗆對方「實力不足」。美、日依據自己的國家利益做出判斷，那我們國人的安全福祉與國家利益，又在民進黨施政藍圖的哪裡呢？

羅智強表示，再幫民進黨「科普」，上一堂兩岸課：海峽中線是一條無形的線，即使大陸從未承認，但在馬總統執政、兩岸關係良好時，確實都尊重此一界線。例如2015年1月12日，大陸公布新劃設的M503民用航路，因為太靠近海峽中線，引起我方關切，在雙方密集溝通後，大陸修正M503航路，西移6浬，並暫緩北向航路與3條連接線的啟用。

羅智強認為，這就叫做「對話交流減少誤判、降低風險」，請民進黨好好正視台海現在的緊張風險，而不是只會對內賣芒果乾忙著批評在野、對外大撒幣買至今未到貨的戰機。

羅智強表示，至於海基會祕書長羅文嘉特別發文，指控「共產黨把藍洗紅」。他真心認為，兩岸成為全球區域衝突最危險地方之一，最沒立場講話就是你海基會，無能到連董事長都心灰意冷、掛冠求去，民進黨高層竟還能一邊領高薪、一邊忙著抹紅在野。

(圖/中天新聞)

羅智強指出，民進黨只會叫囂內鬥的結果，就是完全無能，棄守海峽中線，台海防禦縱深盡失。守護和平，國民黨在馬總統執政時就示範過了，國民黨執政做得到，民進黨執政卻做不到。

羅智強強調，對岸軍事演習，他一向立場清楚，反對並譴責任何造成區域衝突升高的行為，並且這更不是兩岸人民所希望看到的。我們堅定認為，必須要投資戰備，更也要投資和平。我們反對武力，是「有效的反對」；我們主張和平，是「有效的主張」。

羅智強指出，心中只有選舉跟意識形態的民進黨，永遠不會理解，擔心家人、小孩要上戰場的恐懼，永遠不會理解，站在美中台支點的台灣，可以有辦法穩固和平、放眼國際，因為他們心中想的永遠只有黨的利益，沒有國家長遠的「大局觀」。

羅智強直言，暴衝總統、大撒幣而令人擔憂的國防外交、失能的兩岸機構、急著對內找敵人的黨公職，會為了找到一次「誤闖」而沾沾自喜，卻一點都不想回答國人擔憂的戰爭與天價軍購問題，這就是民進黨，以及民進黨兩岸路線現在的真實寫照。

