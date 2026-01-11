解放軍體系擴散？中國率金磚國家在南非軍演 唐湘龍：金磚軍事化是今年大事

金磚國家（BRICS）本月9至16日於南非舉行「和平意志2026」聯合演習，參演國家包括俄羅斯、伊朗、阿拉伯聯合大公國及南非，巴西、埃及、衣索比亞與印尼則以觀察員身分參與；南非國防部指出，中國將領導金磚國家與盟友，深化合作支持海上和平安全倡議。對此，資深媒體人唐湘龍於節目《正經龍鳳配》表示，美國在軍演之前就早已知情，因此美國持續施壓南非，例如去年美國便抵制南非G20峰會。

唐湘龍表示，中美不同之處為，美國習慣先建立軍事同盟，再處理盟友間的經貿關係；中國則是先建立經濟同盟之後，才處理盟友間軍事關係。金磚國家過去為經濟上的鬆性整合，但近年在經濟、商務、科技與金融貨幣等領域的整合越來越緊密，因此，為了保護成員國之間的共同利益，這場在2026年開春後的第一場金磚軍演具重要意義。

唐湘龍說道，軍演之所以選在南非海域舉行，是因為金磚國家中地處最遠的便是南非，且南非是金磚五國中軍事實力最低，同時，南非好望角位處關鍵備用水道，該水道不為美國掌控，因此在該處軍演具重要意義；而關鍵之處則是，中國是否會將自身的作戰體系數據鏈與盟國分享，這也是環太軍演的核心部分。

唐湘龍指出，面對美國重拾門羅主義，施壓南美洲之際，金磚國家開始發展成如上海合作組織般的安全同盟系統。金磚的軍事化，將是2026年的大事，未來金磚各國在受到美國的打壓、挑釁時能發揮何種作用，須持續觀察，中國能否達成美國80年代在北約推行的「武器標準化」成就？要在金磚國家內達成此事，難易度非常高，但此次軍演可能為起步。



