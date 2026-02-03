解放軍高層清洗血流成河？何衛東死因成謎 傳多名上將非死即囚

國際中心／綜合報導

中國解放軍清洗風暴持續擴大，網傳中央軍委前副主席何衛東疑似在留置期間輕生身亡，引發熱議。儘管各方對其死因與時間點眾說紛紜，甚至傳出涉及習近平授意的失敗政變，但相關消息均指向中共軍方高層內部極度不穩。爆料更指中南海與軍方矛盾激化，甚至出現逼宮傳聞，顯示北京政局正處於高度動盪之中。

針對中共軍方高層的整肅行動近期再度成為輿論焦點。知名社群帳號「中日政經評論」日前爆料指出，經多方管道核實，中共中央政治局前委員、軍委副主席何衛東疑似已在被接受調查期間結束生命，並呼籲外界「前事勿論，逝者安息」。對此，時評人「蔡慎坤」雖持保留態度，認為在官方正式通報前，此類消息多屬捕風捉影；但「中日政經評論」隨即反駁，指出外界常以一般官員受到的嚴密監控標準來衡量高層，卻忽略了像何衛東這類核心人物，其關押環境可能較為特殊，監管力度或許存在漏洞，因此不應排除輕生的可能性。

隨著話題發酵，更多驚人內幕浮出水面。「京圈兒政經評論」透露，早在2025年5月，另一名落馬的上將何宏軍便傳出在留置過程中自縊身亡，這使得何衛東輕生的說法增添了幾分可信度。然而，推主「謝萬軍」則提出了截然不同的時間軸與死因，他聲稱何衛東早在2025年3月即病逝於北京301醫院。謝更進一步指控，何衛東與政治工作部前主任苗華曾於2024年下半年，在習近平的暗中指使下策動針對時任軍委副主席張又俠的「奪權行動」，試圖重掌軍權，但最終因政變敗露而遭到反殺與清算。

該爆料進一步描述了極具戲劇性的政治角力，指稱該次失敗的權力博弈導致中南海與軍方關係降至冰點。傳聞在隨後的四中全會期間，軍方代表強勢逼宮，要求處置包括何衛東在內的九名上將。雙方最終達成政治妥協，習近平雖然保住軍委主席的虛銜，但實權受挫，張升民則晉升為軍委副主席。

此外，「德潤傳媒」近期也加碼爆料，指出隨著張又俠、劉振立等人近期傳出遭整肅，軍方內部的反彈情緒已達臨界點。甚至有傳言稱，軍方高層打算採取進一步行動逼退習近平，並將矛頭指向蔡奇與王小洪等習派核心親信。儘管上述各類爆料細節驚悚且充滿陰謀色彩，在中國資訊極度封閉的體制下難以查證真偽，但這些傳言的廣泛流傳，無疑反映了外界對中共軍方高層劇烈動盪及習近平統治權威面臨挑戰的高度關注。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

