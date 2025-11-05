解放軍高層遭大清洗 學者：對台灣有利 台海局勢相對安全

在川普二度當選美國總統1週年之際，開南大學與中央廣播電臺今天(5日)合辦座談會，邀請多位專家學者分析美中台日關係的變與不變。國防大學中共軍事事務研究所長、教授荊元宙表示，中共解放軍內部狀況攸關台海局勢，由於解放軍高層最近遭到大規模清洗，他研判眼前這1、2年台海局勢應該相對安全。

開南大學與中央廣播電臺5日合辦「川普2.0當選週年 美中台日關係分析」座談會，不只邀請到海基會副秘書長黎寶文發表專題演講，也邀集開南大學副校長陳文甲、台北海洋科大通識教育中心助理教授吳瑟致、東吳大學政治學系副教授陳方隅、國防大學中共軍事事務研究所長荊元宙等多位專家學者與談交流。

廣告 廣告

會中，陳方隅提到在中共第20屆四中全會前夕，中國國防部宣布一次開除9名解放軍重要將領的黨籍與軍籍，他詢問荊元宙如何看待這次中國解放軍高層遭到大規模清洗的情況。

荊元宙表示，這顯示中國國家主席習近平跟軍委會之間的互信是有問題的，這連帶會影響基層軍心。

荊元宙並指出，我國軍隊有一個核心概念叫做「三信心」，也就是「信仰長官、信任部屬，並相信自己是負責任、守紀律的軍人」，落實「三信心」有助於官兵在任何情況下都能互相信賴；然而，從這次解放軍高層遭到大清洗的事件，可以得知中共在這方面非常脆弱，所以，對台灣國安來說，最近是相對安全的時期。他說：『(原音)這一次為什麼一次9個？只是說之前已經風風雨雨很久了，這一次，一次告訴你答案，而且這只是暫時性的答案。所以在這個狀況之下，我覺得對我們台灣是有利的，就是說解放軍它再怎麼強大，可是彼此之間指揮關係是非常有問題的，在這之下要發動大規模的戰爭，習近平自己都不敢在這種狀況之下發出這麼大的...有這麼大的決心去做這麼大的事情。』

針對兩岸關係的互動，黎寶文認為對抗之下也能對話，敵對的雙方對話交流可以減少誤判導致衝突的可能。他指出，這種機制在過去存在，台灣海基會跟中國海協會應該具有這樣的功能，但是中國海協會在過去4年幾乎停擺，直到今年8月才動起來，恢復辦理各式活動。

黎寶文表示，如果海協會真的開始恢復作用，就請跟海基會開始恢復接觸，兩岸對話從哪裡中斷，就從哪裡開始。他指出，國際上都在關注兩岸何時恢復對話交流、何時可以對兩岸情勢稍微放心一點，他希望海協會可以跟海基會一起為兩岸和平貢獻心力。