解放軍「俯瞰台北101」？外媒查核後打臉中共：誤導 曝照片真相

國際中心／黃韻璇報導

中國解放軍東部戰區上個月29日起無預警宣布實施「正義使命－2025」圍台軍演，中國官媒《央視》還釋出俯瞰台北101大樓的畫面，聲稱是解放軍的無人機拍攝。不過，隨即遭我國防部打臉，轟這是「典型認知戰」，強調大型無人機無逾越我24浬。外媒《德國之聲》也查核表示，「解放軍以無人機『俯瞰』台北101的說法，具有誤導性」。

針對中國解放軍放出這張「解放軍無人機俯瞰台北101」的照片，據《德國之聲》查核指出，通過「以圖搜圖」的方式溯源，該畫面並未發現更早的版本，也沒發現明顯的AI生成跡象，對照Google Earth去年6月10日的3D影像，觀察淡水河流向、觀音山走勢、以及101旁南山廣場、天空塔兩棟高樓，與Google無顯著差異，不過在Google Earth中，淡江大橋未閉合，因淡江大橋是在9月16日才舉行「合龍」典禮，因此可以認定解放軍這張照片是在此日期之後所攝影。

共軍東部戰區發布了所謂無人機俯瞰台北101圖片。（圖／翻攝自微博＠東部戰區）

此外，《德國之聲》提到，該照片應該是在台灣外海通過飛行器遠距離拍攝，從攝影視角可以觀察到，並非來自台北上空，有可能是在淡水河口、台灣海峽，因此解放軍聲稱「俯瞰台北101」的說法，《德國之聲》認為有誤導民眾之嫌。

至於有網友認為解放軍是盜用「台北市內湖區碧山巖地區的監視器畫面」，《德國之聲》指出，對照往年畫面可以發現，若是從碧山巖拍台北101，淡水河不會出現在前景位置，因此「監視器的說法並不成立」。且影片開頭有一架無人機被推出機庫，判斷機型應是TB-001，解放軍東部戰區確實有這款無人機，而且只有一處，就是「火箭軍六十一基地」。

