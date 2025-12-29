解放軍一句話露餡！小笠原欣幸示警：明日軍演恐發射彈道飛彈

中國解放軍今（29）日無預警對台發動「正義使命-2025」圍台軍演，解放軍並同步放出海報文宣，武力威脅恫嚇我國。日本政治學者小笠原欣幸對此分析，從中國這次的宣傳語言，可看出是對著日本首相高市早苗而來的強硬行動，且明日的軍演甚至可能發射彈道飛彈。​



小笠原表示，中國又進行了軍事演習，這次解放軍東部戰區發布的海報寫著《正義之盾、破限除妄》，可以看成是「以正義之盾消除高市早苗的妄想」如此的強硬政治表態。相較於去年2次及今年4月的1次軍演，有持續關注的必要。

​​小笠原指出，中共出動大量軍艦、軍機展開包圍台灣行動，並實戰化演練封鎖重要港灣以阻止外部勢力支援，是共軍「奪取台灣壓制權的實戰能力」的總體檢驗。

​​​小笠原提到，事實上台灣的情報機關在高市發言後的12月上旬，就已掌握中國可能軍演的情報，相關行動在預想範圍之內，但中國發動軍演的時機延遲，可能是因共軍忙於其他的整備事務。

​​小笠原表示，無論如何，中國的行動等同於自行宣示「對台灣海峽與東亞的和平安定是重大威脅」，名義上是演習，實質上是武力恫嚇。拿個武器威嚇他人，在一般社會就是犯罪行為，希望表達強烈抗議。

​​​​小笠原也另外發文提到，東部戰區的第2張海報則寫著《正義之箭、內控外驅》，代表「正義之箭」將壓制台灣內部，並驅逐外部救援的意思，這可以解讀為中國將於明日的演習發射彈道飛彈。

小笠原再次強調，中國的行動與在公共場所舞刀弄槍、恐嚇他人無異，這種行為無論在哪個國家都是被禁止的，包括中國國內自己也是，再喊話「必須立即停止」。

