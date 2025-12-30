解放軍「實彈軍演」鎖台！三軍「立即備戰」隨時應處

面對嚴峻敵情，國軍陸海空三軍迅速啟動「立即備戰」操演。（圖／東森新聞）





解放軍東部戰區於30日突襲發起圍台軍演，範圍廣及台海周邊並實施實彈射擊，國防部最新情資顯示，單日偵獲共機高達130架次，其中90架次逾越中線，搭配軍艦14艘及公務船8艘，對台灣形成四面包夾的封控態勢。

面對嚴峻敵情，國軍陸海空三軍迅速啟動「立即備戰」操演，台東志航基地F-16與新竹幻象2000戰機依令緊急升空，強勢驅離進犯敵機，展現捍衛領空的決心。

在制海與反艦部署方面，海鋒大隊展現高度機動戰力，搭載雄風二型及三型反艦飛彈的車隊，迅速機動部署至花蓮港及恆春半島。由於解放軍演習範圍一度逼近恆春外海12海里處，這群被視為「航艦殺手」的飛彈部隊，以寸步不讓的態勢鎮守東部與南疆防線，對敵方水面艦艇形成實質嚇阻，迫使共艦不敢輕舉妄動。

地面部隊同樣嚴陣以待，全台各作戰區同步動員。澎湖第一作戰區戰車部隊駛上街頭執行重要目標應援任務，桃園第三作戰區則實施自走砲彈藥裝填與臨戰應變訓練。

國防院戰略資源所所長蘇紫雲分析，美方售台的「海馬士多管火箭」已成解放軍忌憚的打擊目標，若我方配置更多M57戰術飛彈，將能對中共東部戰區沿岸形成有效的源頭打擊與嚇阻能力。

時序步入2025年尾聲，台海和平因這波突襲式軍演再度面臨嚴峻考驗。面對急遽升溫的兩岸情勢，國軍秉持「備戰不求戰」原則審慎應處，全體官兵緊盯敵情動態，在展示堅定防衛意志的同時，也嚴防擦槍走火，竭力避免局勢一發不可收拾。

