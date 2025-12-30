解放軍「新質作戰力量」參與圍台軍演！075型兩棲攻擊艦首度現身

解放軍075型兩棲攻擊艦（Type 075 amphibious assault ship）首次出現在圍台軍演中。（圖／翻攝自《環球時報》）

中國人民解放軍東部戰區於29日公布的資訊顯示，多支「新質作戰力量」已參與正在進行的「正義使命-2025」演習（Justice Mission 2025），其中包括兩棲攻擊艦編隊、轟炸機編隊以及無人機部隊。值得注意的是，這是075型兩棲攻擊艦（Type 075 amphibious assault ship）首次出現在圍台軍演中。

據《環球時報》報導，解放軍東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅表示，29日當天，東部戰區出動轟炸機、兩棲攻擊艦及反艦飛彈等多個任務編組，在台灣島東南方向的海空域展開演練，內容涵蓋艦機協同、海上目標打擊、遠程突擊以及綜合保障等科目。相關演練重點檢驗了島鏈內外一體化作戰能力，以及在最大射程下殲敵的能力。

報導稱，這是中國自主研製的兩棲攻擊艦首次參與圍台系列的軍事演習。被視為「奪島利器」的兩棲攻擊艦，尤其是已服役的075型，以及已完成首次海試的076型「四川號」，被大陸網民形容為高懸在「台獨」分裂勢力頭上的「達摩克利斯之劍」（The Sword of Damocles）。東部戰區釋出的畫面亦證實，參與此次演習的兩棲攻擊艦正是075型。

解放軍國防大學國家安全學院副教授教授張弛在接受《環球時報》訪問時指出，兩棲攻擊艦顧名思義主要用於兩棲進攻作戰，任務是在短時間內投送登陸兵力，對陸上目標發動攻擊。

張弛表示，兩棲攻擊艦的第1項核心特點在於其龐大的運載能力。該型艦滿載排水量超過3萬噸，採用全通式飛行甲板設計，設有多個直升機起降點，可同時進行多架艦載直升機的起降與協同運作。其機庫可容納30餘架直升機，塢艙則可搭載多艘氣墊登陸艇。車輛甲板可搭載數十輛兩棲裝甲車，使該艦在1次出動中即可投送相當於1個加強營規模的作戰兵力。

第2項關鍵特點則體現在其多樣化的作戰模式。第1種是垂直登陸，主要依靠攻擊直升機實施對地打擊並投送特種作戰部隊；第2種是超視距登陸，主要運用氣墊登陸艇將坦克與裝甲車等重裝備直接送上灘頭；第3種是水平登陸，即兩棲坦克與裝甲車正面登陸搶灘。此外，在特定條件下，這3種登陸方式還可協同配合、同步實施。

同日稍早，東部戰區亦發布轟炸機編隊對第一島鏈以外目標實施打擊演練的相關畫面。張弛指出，29日下午，東部戰區參演部隊在台灣島以東海空域，重點展開遠程打擊與聯合精準打擊等課目演練，驗證其遠程機動作戰能力。他也表示，演練中還模擬對外部干涉勢力的關鍵目標實施精準打擊，切斷外部勢力向「台獨」分裂勢力提供支援的補給通道，從而有效遏制台海方向的外部干涉，徹底粉碎「台獨」分裂勢力企圖負隅頑抗的幻想。

張弛進一步指出，從當天演習內容來看，解放軍具備多樣且完整的手段與工具，以震懾「台獨」分裂勢力並反制外部干涉勢力；其對封控與管制作戰的打擊目標設定極為精準，封鎖圍困能力十分突出，反制外部干涉的成效亦相當顯著。他強調，這充分證明中國人民實現祖國完全統一的決心堅定不移，其基礎牢不可破，實現這一目標的力量亦不可阻擋。

