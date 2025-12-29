解放軍一次比一次靠近 他示警最大隱憂：只有幾分鐘穿褲子

解放軍東部戰區今（29日）突宣布對台實施「正義使命-2025」軍事演習，於台海周邊進行實彈軍演。網紅Cheap認為，共軍軍演範圍越來越靠近台灣，是莫大警訊，不僅壓縮台灣軍事反應速度，也能趁機進行實地勘查。

Cheap在臉書粉專發文，指賴清德總統昨天才說大陸因實力不夠沒有越雷池一步，今天陸方立刻宣布軍演，從2022年裴洛西訪台的越過中線，到現在2025年逼近領海，「一次比一次靠近，這是莫大的警訊」。

Cheap表示，大陸對台軍演常態化，艦艇平常就在台灣24浬（鄰接區）甚至12浬（領海）旁晃晃，大家可能會習慣他的存在，甚至還可能會有人製圖嘲諷，但是哪天真的要打，不需要再千里迢迢渡海，直接把船頭轉向就能開火，「以前他們要跨海、你有幾小時準備，變成現在他就在門口，可能只有幾分鐘讓你穿褲子」，如同當年普丁對烏克蘭說只是演習，然後22萬大軍直接滑進去，結果就是俄烏戰爭開打。

Cheap認為共軍「圍台軍演」目的是實地勘查，不僅堵住基隆港、高雄港，實測海床參數、洋流數據，順便測試台灣的雷達參數，還有最重要的測試台灣會不會怕，商船敢不敢過。Cheap也開酸賴總統說陸方2027年要武統台灣，但花大錢買來救命的F-16V要2028年才會到貨，「這數學是體育老師教的嗎？」

