解放軍「正義使命」圍台 國軍緊急成立應變中心

解放軍東部戰區今（29）日宣布立刻展開「正義使命2025」軍事演習，參演兵力包含陸、海、空軍及火箭軍等多軍種聯合行動，演習範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南部、東南部及東部海空域等5個演習區域。對此，國防部發布新聞稿回應，已成立應變中心，派遣兵力執行立即備戰操演。

(圖/中天新聞)

針對解放軍東部戰區宣布，在台海周邊進行實彈軍事演習，國防部今天表示，大陸近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵黷武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。

國防部指出，對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈譴責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

大陸宣布舉行 「正義使者2025」演習 。(圖/東部戰區微博)

國防部進一步指出，捍衛民主自由不是挑釁，中華民國的存在不是侵略者破壞現狀的藉口。大陸此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，也印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力。

國防部強調，「以實力謀和平」才能獲得真和平。面對中共嚴峻威脅，國軍秉料敵從寬原則，不會輕估敵人戰力、但也絕不妄自菲薄。全體國軍官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，以實際行動守護民主自由價值，護衛國家主權及人民家園安全。

