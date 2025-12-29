解放軍「正義使命」大演習 國防部：破百機艦擾台

解放軍東部戰區今（29）日無預警宣布立刻展開「正義使命2025」軍事演習，並在台灣周邊劃設5個演訓區域。國防部今天下午特別舉行臨時記者會，且出席的軍官均穿著數位迷彩服。情次室次長謝日升中將指出，到今天下午已有解放軍機89架次、解放軍艦艇14艘及海警船艦14艘擾台。

謝日升次長。(圖/中天新聞)

據謝日升報告的解放軍演習時序，今天7時30分東部戰區聲稱，在台灣周邊海、空域實施對台針對性演習，原本新聞稿公告劃設5個聯合演訓區，執行宣稱的「海空戰備警巡」、「奪取綜合制權」、「要港要域封控」、「外線立體懾阻」等演練科目。

謝日升表示，8時18分，大陸海事局發布公告，30日上午8時到下午18時，除了原先的5個區域，在台海周邊另外增加2個演訓區域，禁止船舶進入。

國防部指出，大陸除了原先公布的5個演訓區域，包括海警局還增加另外3個區域。(圖/央視)

謝日升說，接著大陸北京國際航行通告室也發布飛航公告，30日的相同時間，在台北飛航情報區一共7處公布危險區域，限制高度從地表到無限高。此外，國軍同步掌握，解放軍今天早上在台灣東部海域增加1個演訓區域。中午12時20分，大陸海警局發布，將編組艦船在台海周邊以及馬祖、烏坵附近海域，展開綜合執法巡查。

謝日升指出，到今天下午15時，所掌握台灣周邊的大陸海、空軍兵力，有海軍艦艇14艘、海警船艦14艘，包含4艘在外離島，另外在西太平洋有1個兩棲攻擊艦編隊。主、輔戰機及無人機共89架次，其中67架次進入我國應變區。

RF-16拍攝的大陸預警機。(圖/截自國防部影片)

國防部在記者會上公布的短片，也首度出現空軍RF-16型偵察機掛載莢艙，拍攝標示大陸空警500型空中預警機的畫面。

