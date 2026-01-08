解放軍「正義使命」演習細節曝光 國防部：235機艦參演

立法院外交及國防委員會今（8）日邀請國防部、外交部、國安局、海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。國防部報告公布了大陸去年底「正義使命2025」圍台演習的細節，共有210架次軍機、無人機，以及軍艦17艘、海警船8艘參演，且海警船都進入我國鄰接區，至於實彈射擊則總共發射27枚多管火箭。

(圖/央視)

根據國防部報告顯示，大陸自2025年12月29日起，在台灣及外離島周邊的海、空域，聲稱演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控及外線立體懾阻等科目。首先是29日7時30分，東部戰區宣稱在台海周邊海、空域進行「對台針對性軍演」。解放軍各型主、輔戰機及無人機共78批、130架次從事「戰備警巡」，其中53批、90架次飛越台灣海峽中線，進入我國北部、中線、西南及東部空域活動。

當天解放軍艦則有14艘跨越中線，進入我國北部、中線、西南及東部應變區，其中11艘更航行進入我國鄰接區。此外，還有海警船8艘跨越中線，均航行進入我國鄰接區。

作計室次長連志威報告大陸演習細節。(圖/中天新聞)

國防部表示，30日8時至18時，大陸在台海周邊開設7處禁航區（北京國際航行通告室發布7處臨時危險區），並宣布8時至18時將在台海周邊海、空域進行實彈射擊。解放軍於上午9時、下午13時分2波次，由福建平潭及石獅向我國北部海域、西南海域射擊多管火箭，合計27枚。

當天解放軍各型主、輔戰機及無人機共42批、77架次從事「戰備警巡」，其中20批、35架次飛越中線，進入我國北部、中線及西南空域活動。至於解放軍艦及海警船兵力，則持續在我國應變區及鄰接區內活動。

(圖/國防部)

國防部指出，31日除了原來的14艘解放軍艦之外，增加3艘（075型兩棲突擊艦海南號編隊）由西太平洋航行進入我國東部應變區，計解放軍艦17艘及海警船8艘，在我國應變區內活動。

當天18時，解放軍東部戰區宣布對台軍事演習任務完成。18時10分起，解放軍艦及海警船陸續航行離開台海應變區返港。

國防部總結，此次演習解放軍派遣主、輔戰機及無人機210架次、軍艦17艘、海警船8艘，在我國周邊海、空域從事針對性軍事演習，除了加大對我國軍事威脅與恫嚇，併用法律戰、心理戰及認知作戰，意圖動搖我國社會民心。

