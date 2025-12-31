解放軍「正義使命」演習落幕 國防部：維持適切應變機制

解放軍東部戰區29日無預警公告舉行「正義使命2025」圍台大演習，為期3天的演習今（31）日傍晚正式宣布結束。國防部今晚發布新聞稿指出，由於仍有相當數量解放軍機、艦進入我國應變區，國軍維持適切應變機制。

(圖/國防部)

針對解放軍宣稱其針對性軍事演習已「完成各項任務」，國防部今天表示，考量仍有相當數量解放軍機、艦進入我國應變區等因素，國軍秉「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制。

國防部指出，已要求各級部隊，對於受應對敵情任務影響休假的官兵，應完成補休假規劃，並充分說明溝通、落實，期使部隊獲得適切休整。

解放軍「正義使命2025」演習31日結束。 (圖/央視)

國防部強調，大陸窮兵黷武的挑釁行徑，危害區域安全穩定，已受到國際社會民主友盟譴責。國軍將持續有節、有序、有管制地冷靜應處，堅定守護國家主權、民主自由及人民生命財產安全。

